خمس وصفات طبيعية لنعومة الشفاه وترطيبها من التشقق بالشتاء

(MENAFN
- Youm7) الشفاه الجافة يمكن أن تجعل وجهك يبدو باهتًا على الرغم من أن بشرة وجهك قد تم تدليلها بأفضل أنواع المقشرات والمرطبا ، فالشفاه تحتاج إلى الاهتمام مثل بشرتك تمامًا، للتخلص من خلايا الجلد الميتة، لتوفر مظهرًا أكثر نعومة، وتحافظ على شفاهك ناعمة، في تقريرنا التالى بعض من النصائح والوصفات الطبعية التي تساعدك على ترطيب شفاتيك وفقًا لما نشره موقع"هليث ويلز"
فيما يلي خمسة مقشرات للشفاه يمكن أن تمنحك الشفاه الناعمة والمرنة التي تريدينها زيت جوز الهند
يحتوي زيت جوز الهند على خصائص ترطيبية ومغذية تساعد في علاج الشقوق وتنعيم الشفاه. ما عليكى سوى التدليك بقليل من زيت جوز الهند على الشفاه بلطف قبل النوم واتركه طوال الليل. ستلاحظين تحسنًا كبيرًا في النعومة والليونة في الصباح.
العسل
يعتبر العسل من المرطبات الطبيعية والمضادة للبكتيريا التي يمكن استخدامها لعلاج الشقوق في الشفاه. قومى بتطبيق طبقة رقيقة من العسل الطبيعي على الشفاه واتركيه لبضع دقائق قبل غسله بلطف بالماء الدافئ. كرري هذه العملية بانتظام للحصول على نتائج أفضل.
الزبادي الطبيعي
يحتوي الزبادي الطبيعي على العديد من العناصر المغذية والبروبيوتيك التي تعمل على ترطيب وتلطيف الشفاه. قومى بتطبيق طبقة سميكة من الزبادي الطبيعي على الشفاه واتركه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. قومى بتكرار هذه الوصفة بانتظام لتحقيق نتائج ملحوظة.
زيت اللوز الحلو
يحتوي زيت اللوز الحلو على خصائص مرطبة ومغذية تساعد في ترميم الشفاه المتشققة وتحسين نعومتها. ضعي قليلًا من زيت اللوز الحلو على الشفاه وقومى بتدليكه بلطف لمدة دقيقة أو اثنتين. يمكنك استخدام هذا الزيت عدة مرات في اليوم للحصول على أفضل النتائج.
عصير الخيار
يعتبر عصير الخيار مرطبًا طبيعيًا يساعد في ترطيب الشفاه الجافة والمتشققة. امزجي عصير الخيار الطازج مع قليل من زيت جوز الهند وقومى بتطبيقه على الشفاه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسله بالماء الفاتر. استخدمي هذه الوصفة بانتظام لتحقيق أفضل النتائج.
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