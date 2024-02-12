3 أسباب تؤدي إلى ضعف الرموش وتساقطها.. تجنبيها

(MENAFN
- Youm7) تعاني كثيرًا من الفتيات من هشاشة وفقدان رموشهن، ويحلمن برموش كثيفة وقوية، ويقمن بشراء منتجات وزيوت تعمل على ترميمها من الضعف ولكن تكون النتيجة غير مرضية لهن، ومن خلال ما نشره موقع healthline"
" يجب تحديد الأسباب التي تؤدي تساقط الرموش، ثم البدء في علاجها.
من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الرموش
تغطيتها بطبقات من الماسكارا.
وضع رموش صناعية عليها، وتقنيات إزالتها.
تساقط مكونات ظلال العيون الجافة عليها.
جميع هذه الأسباب يؤدي إلى تهيج بصيلات الرموش وإضعفها، وفقد الكثير منها، ولتقوية الرموش والحفاظ على نموها وصحتها الطبيعية تبدأ من:
إزالة المكياج
إزالة مكياج العينين أمر يحتاج الرفق في هذه المنطقة مع استخدام مزيل المكياج الذي يحتوي على عناصر نظافة طبيعية، مع قطعة قطن نظيفة وناعمة.
وضع ماسكارا على الرموش إزالة الرموش الصناعية
لضعف المادة اللاصقة التي الصق بها الرموش الصناعية، قومي بوضع قطرات قليلة عليها، ثم الضغط على الحواف الخارجية للرموش الصناعية وسحبها بلطف.
وضع رموش صناعية علاج الرموش
أخذ فترة راحة من وضع ظلال العيون الجاف فوق الجفنين، وتجنب استعمال تركيب الرموش الصناعية، والاهتمام بتناول نظام غذائي صحي غني بالبروتين والخضار والفواكه والمعادن والفيتامينات، والدهون الصحية التي تدعم نمو الشعر بشكل طبيعي وتأثر إيجابيا على نمو الرموش.
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