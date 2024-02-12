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3 أسباب تؤدي إلى ضعف الرموش وتساقطها.. تجنبيها

2/12/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Youm7) تعاني كثيرًا من الفتيات من هشاشة وفقدان رموشهن، ويحلمن برموش كثيفة وقوية، ويقمن بشراء منتجات وزيوت تعمل على ترميمها من الضعف ولكن تكون النتيجة غير مرضية لهن، ومن خلال ما نشره موقع healthline"
" يجب تحديد الأسباب التي تؤدي تساقط الرموش، ثم البدء في علاجها.

من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الرموش

تغطيتها بطبقات من الماسكارا.

وضع رموش صناعية عليها، وتقنيات إزالتها.

تساقط مكونات ظلال العيون الجافة عليها.

جميع هذه الأسباب يؤدي إلى تهيج بصيلات الرموش وإضعفها، وفقد الكثير منها، ولتقوية الرموش والحفاظ على نموها وصحتها الطبيعية تبدأ من:

إزالة المكياج

إزالة مكياج العينين أمر يحتاج الرفق في هذه المنطقة مع استخدام مزيل المكياج الذي يحتوي على عناصر نظافة طبيعية، مع قطعة قطن نظيفة وناعمة.


وضع ماسكارا على الرموش إزالة الرموش الصناعية

لضعف المادة اللاصقة التي الصق بها الرموش الصناعية، قومي بوضع قطرات قليلة عليها، ثم الضغط على الحواف الخارجية للرموش الصناعية وسحبها بلطف.


وضع رموش صناعية علاج الرموش

أخذ فترة راحة من وضع ظلال العيون الجاف فوق الجفنين، وتجنب استعمال تركيب الرموش الصناعية، والاهتمام بتناول نظام غذائي صحي غني بالبروتين والخضار والفواكه والمعادن والفيتامينات، والدهون الصحية التي تدعم نمو الشعر بشكل طبيعي وتأثر إيجابيا على نمو الرموش.










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