4 خطوات سهلة لكي الملابس.. ودعي كرمشة الملابس للأبد

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- Youm7) يحافظ كي الملابس على شكلها ما يجعلها تبدو جديدة لفترة أطول، ولكي تقومين بكي الملابس بسهولة قومي باستخدام مكواة البخار أو قومي برشها برذاذ الماء، وضيفي النشا حتى تبدو ملابسك منعش ، وإذا كانت هذه هي المرة الأولى لكِ في الكي فاتبعي هذه الخطوات الأربع البسيطة لمساعدتك على كي الملابس بالطريقة الصحيحة وفقًا لموقع "thespruce".
كى الملابس إعداد مساحة الكي
احضري لوح للكي عليه أو استخدمي سطحاً مستوياً وقوياً مثل الطاولة أو المنضدة وضعي عليها بطانية أو منشفة قطنية سميكة كواقي للسطح، يستغرق تسخين المكواة حوالي 10 دقائق حتى تصل المكواة إلى درجة الحرارة الكاملة، من الأفضل دائماً البدء بإعداد درجة الحرارة الأكثر برودة، يمكنك دائماً زيادة الحرارة ولكن تبريد المكواة يستغرق وقتاً أطول.
كي الملابس وهي رطبة
من الأفضل كي الملابس وهي رطبة قليلاً، ولترطيب الملابس قومي برشها بخفة بالماء، واستخدمي خاصية البخار أو رذاذ الماء إذا كانت متوفرة في المكواة الخاصة بكِ، يمكنك أيضاً استخدام رذاذ الكي مثل النشا أو التحجيم لإضافة الرطوبة، عند كي معظم الأقمشة قومي بالكي على الجانب الخاطئ من الملابس لمنع ارتفاع درجة الحرارة الذي يسبب لمعاناً على القماش.
الطرق السليمة كى الملابس كي السراويل والتنانير
بالنسبة للسراويل، قومي بكيها من الخلف إلى الأمام ومن الأسفل إلى الأعلى، ابدأي بكي ساق واحدة على اللوح ثم اقلبي الساق إلى الأمام وقومي بكيها من الأسفل إلى ما بين الرجلين، كرري ذلك مع الساق الثانية، والتنانير أيضاً يجب كيها من الأسفل إلى الأعلى، ثم قومي بكي حزام الخصر، للحصول على طيات مثالية استخدمي مشبك ورق أو مشبك غسيل عند الحاشية لعمل الطية قبل محاولة الكي، اضغطي بقوة على المكواة أعلى كل طية واعملي على رفع الحاشية والضغط عليها أثناء العمل.
رش المياه قبل الكى كي القمصان والحواشي والياقات
ابدأي بكي كل كم، ضعيها بشكل مسطح واحدة تلو الأخرى على طاولة الكي وحركيها من الكفة للكتف، ضعي جسم القميص بشكل مسطح على طاولة الكي وقومي بكي الجزء الأمامي والخلفي، عند كي ياقات القميص السميكة أو الأصفاد أو الجيوب أو الحواف قومي بكيها من الداخل أولاً ثم من الخارج باستخدام قطعة قماش ضاغطة بين المكواة والقماش لتنعيم أي تجاعيد نهائية، ستستفيد هذه المناطق وخاصة حواف الحاشية الملتفة من الرطوبة الزائدة أو البخار أثناء الكي، لا تقومي بكي السحابات أو الأزرار أو أي زخارف قد تذوب.
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