4 خطوات سهلة لكي الملابس.. ودعي كرمشة الملابس للأبد

MENAFN - Youm7) يحافظ كي الملابس على شكلها ما يجعلها تبدو جديدة لفترة أطول، ولكي تقومين بكي الملابس بسهولة قومي باستخدام مكواة البخار أو قومي برشها برذاذ الماء، وضيفي النشا حتى تبدو ملابسك منعش ، وإذا كانت هذه هي المرة الأولى لكِ في الكي فاتبعي هذه الخطوات الأربع البسيطة لمساعدتك على كي الملابس بالطريقة الصحيحة وفقًا لموقع "thespruce".

كى الملابس إعداد مساحة الكي

احضري لوح للكي عليه أو استخدمي سطحاً مستوياً وقوياً مثل الطاولة أو المنضدة وضعي عليها بطانية أو منشفة قطنية سميكة كواقي للسطح، يستغرق تسخين المكواة حوالي 10 دقائق حتى تصل المكواة إلى درجة الحرارة الكاملة، من الأفضل دائماً البدء بإعداد درجة الحرارة الأكثر برودة، يمكنك دائماً زيادة الحرارة ولكن تبريد المكواة يستغرق وقتاً أطول.

كي الملابس وهي رطبة

من الأفضل كي الملابس وهي رطبة قليلاً، ولترطيب الملابس قومي برشها بخفة بالماء، واستخدمي خاصية البخار أو رذاذ الماء إذا كانت متوفرة في المكواة الخاصة بكِ، يمكنك أيضاً استخدام رذاذ الكي مثل النشا أو التحجيم لإضافة الرطوبة، عند كي معظم الأقمشة قومي بالكي على الجانب الخاطئ من الملابس لمنع ارتفاع درجة الحرارة الذي يسبب لمعاناً على القماش.

الطرق السليمة كى الملابس كي السراويل والتنانير

بالنسبة للسراويل، قومي بكيها من الخلف إلى الأمام ومن الأسفل إلى الأعلى، ابدأي بكي ساق واحدة على اللوح ثم اقلبي الساق إلى الأمام وقومي بكيها من الأسفل إلى ما بين الرجلين، كرري ذلك مع الساق الثانية، والتنانير أيضاً يجب كيها من الأسفل إلى الأعلى، ثم قومي بكي حزام الخصر، للحصول على طيات مثالية استخدمي مشبك ورق أو مشبك غسيل عند الحاشية لعمل الطية قبل محاولة الكي، اضغطي بقوة على المكواة أعلى كل طية واعملي على رفع الحاشية والضغط عليها أثناء العمل.

رش المياه قبل الكى كي القمصان والحواشي والياقات

ابدأي بكي كل كم، ضعيها بشكل مسطح واحدة تلو الأخرى على طاولة الكي وحركيها من الكفة للكتف، ضعي جسم القميص بشكل مسطح على طاولة الكي وقومي بكي الجزء الأمامي والخلفي، عند كي ياقات القميص السميكة أو الأصفاد أو الجيوب أو الحواف قومي بكيها من الداخل أولاً ثم من الخارج باستخدام قطعة قماش ضاغطة بين المكواة والقماش لتنعيم أي تجاعيد نهائية، ستستفيد هذه المناطق وخاصة حواف الحاشية الملتفة من الرطوبة الزائدة أو البخار أثناء الكي، لا تقومي بكي السحابات أو الأزرار أو أي زخارف قد تذوب.