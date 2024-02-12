قناة السويس تدخل عصر صناعة السفن بالتعاون مع الخبرات الكورية لتصنيع المراكب محليا

MENAFN - Youm7) أصبح مفهوم الخدمات المتكاملة هو المسيطر على استراتيجية قناة السويس في الفترة الأخيرة، فبعد نجاح الهيئة في تقديم خدمات الإصلاح والصيانة للسفن المارة بالمجرى الملاحى الأهم فى العالم، والتى تمتلك حوض عائم يصنف بالأكبر بمنطقة الشرق الأوسط بحمولة تصل إلى 55 ألف طن، تعكف الدولة حاليا على توطين صناعة السفن، خاصة مع امتلاك أسطولا من السفن وأعمال التطوير الجارية لعدد من الترسانات لتشييد وبناء وإصلاح السفن، وهو ما يعزز توجهات الدولة نحو توطين الصناعات الكبرى لتوفير بدائل محلية للاستيراد والحفاظ على الموارد الدولارية للبلاد.

وتتبنى الدولة خطة طموحة لتصنيع السفن التجارية فى مصر، عن طريق التعاون مع الخبرات الكورية، لتطوير ميناء بورتوفيق وتطوير ترسانة السويس بالشراكة مع هيئة قناة السويس، وتهدف الدولة إلى التعاون مع عدد من الشركات والهيئات المصرية والخبرات الدولية لإنشاء مصنع لتصنيع المراكب، حيث يجرى إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الصلب فى مصر لتخدم صناعة السفن والمراكب، بدلا من استيرادها من الخارج.

وأعلنت هيئة قناة السويس بداية العام الجارى عن توقيع عقد لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بين شركة آنتيبوليوشن إيجيبت إحدى شركات هيئة قناة السويس، وهيئة موانئ البحر الأحمر، والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل، لتقديم خدمات جمع المخلفات للسفن العابرة لقناة السويس والتخلص الآمن منها تحت إشراف شركة آنتيبوليوشن إيچبت"، وهو ما يعزز مفهوم الخدمات المتكاملة للسفن العابرة للمجري الملاحي لقناة السويس، كما نجحت هيئة قناة السويس في إتمام أعمال الإصلاح سفينة الصب الجاف اليونانية "zografia"، من خلال الحوض العائم المملوك للهيئة والتي تضمنت إصلاحات بمواسير الاتزان الرئيسية وإصلاحات أخرى لمواسير التحكم الهيدروليكية وذلك فى وقت قياسى خلال 4 أيام فقط، والتي تمت بترسانة السويس وهى واحدة من أقدم الترسانات البحرية فى العالم، حيث يعود تاريخ إنشائها لأكثر من قرن ونصف القرن، حيث تم وضع حجر الأساس بأنشاء الحوض الجاف بالشركة عام 1866 لخدمة بواخر الأسطول المصرى.