النرويج أولى محطات اقتصادية قناة السويس للترويج للهيدروجين الأخضر

MENAFN - Youm7) تستعد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإجراء أولى جولاتها الاستثمارية الترويجية في العام الجاري إلى بلجيكا لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المستهدف توطينها بالهيئة التي تشمل مجالات متنوعة أبرزها مشاريع الوقود الأخضر والصناعات المغذية له.





وجاء استقبال المنطقة الاقتصادية للسفير البلجيكي بالقاهرة فرانسوا كورنيه ديلزيوس أمس، في إطار الاستعداد والتحضير لهذه الجولة، والتي تستهدف إلى رفع مستوى الاستثمارات البلجيكية في المنطقة إلى مرحلة جديدة لخدمة جهود توطين صناعة الوقود الأخضر بالمنطقة، والتي تجريها المنطقة الاقتصادية بالتعاون مع كبار الشركاء الدوليين من مختلف أنحاء العالم.





وتسعى المنطقة الاقتصادية إلى تعظيم الاستفادة من موارد المنطقة الاقتصادية والإسهام في التحول نحو الوقود الأخضر عالمياً ليس فقط من خلال تصنيعه وإنما أيضاً من خلال تموين السفن به وتصديره إلى مختلف الأسواق العالمية، خاصة بعد نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أغسطس الماضي في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء تم إنتاجها بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة.





وأجرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام الماضي 2023، عدة جولات ترويجية ناجحة بهدف الترويج للقطاعات المستهدفة بتوطين الصناعة داخل الهيئة وأبرزها المادة الفعالة للأدوية، والوقود الأخضر والصناعات المكملة له، وصناعة السيارات وغيرها، وكان من نتائج تلك الجولات اجتذاب العديد من المشروعات بالهيئة منها مشروعات في الموانئ وأخرى في المناطق الصناعية.