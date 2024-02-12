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كل ما تريد معرفته عن مميزات مدرسة الضبعة الفنية.. التعيين بالمحطة النووية

2/12/2024 11:27:25 PM
(MENAFN- Youm7) المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة هى أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط، و نصحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقى الدول التى ترغب فى إنشاء محطات نووية جديدة فى الاستفادة من التجربة المصرية فى هذه المدرسة ، وفيما يلي أهم المعلومات عن مدرسة الضبعة:





1-الدراسة بها بنظام الـ5 سنوات وتضم المدرسة ثلاث أقسام (الكترونيات – كهرباء – ميكانيكا).



2- يجب أن يكون الطالب حاصلاً على 95% على الأقل في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، واجتياز الكشف الطبي، واجتياز اختبار السمات الشخصية والذكاء، واجتياز المقابلة الشخصية وكشف الهيئة بنجاح



3-هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تساهم وتدعم
العملية التعليمية بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة كونها أحد أهم الروافد الأساسية للكوادر البشرية لتشغيل المحطة النووية بالضبعة .



4- تسهم فى تدعيم القبول المجتمعى للمشروع والتى أثنت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مهمة تقييم البنية التحتية لجمهورية مصر العربية (INIR)، للنهوض بالعملية التعليمية بالمدرسة وتطويرها بهدف تخريج جيل من الموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل وبما يحقق مزيد من التقدم والرقى لمصر.



5- تم تعيين 150 طالب من خريجى مدرسه الضبعة والذين يمثلوا الدفعتين الاولى و الثانيه بهيئة المحطات النووية للعمل بالمحطة .



وفيما يلي شروط الالتحاق بالمدرسة:



1- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية.



2-أن يكون مجموع الطالب في مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم أكثر من 90%.



3-يكون الطالب مصري الجنسية ومن أب و أم مصريين.



4-النجاح في اختبارات القبول واختبار الحاسب الآلي.



5-تسديد المصروفات المدرسية عند قبول الطالب في المدرسة.





وفيما يلى الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الضبعة النووية:



1-شهادة الإعدادية مع إحضار وصور منها.



2-شهادة ميلاد الطالب مع إحضار صورة منها.



3-صور شخصية للطالب.



4-إثبات حسن سلوك وسمعة الطالب.



5- صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر.












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