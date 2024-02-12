ورشة عمل لصنع زينة رمضان بالكروشيه في بيت السناري.. اعرف موعدها

MENAFN - Youm7) ينظمبيت السناريالتابع لمكتبة الإسكندرية ورشة مجانية جديدة لتعليم صنع زينة رمضان بالكروشية، وذلك يوم الخميس 15 فبراير في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

تقدم الورشة

عبير المصيلحي، حيث يمكنكم فرصة لتعلم كيفية صنع ديكورات رمضانية جذابة لتزيين المنازل واستقبال الشهر الكريم، وكل ما تتطلبه هو وجود خبرة أساسية بأعمال الكروشية، كما أوضح المسئولون عن الورشة أن الأدوات المطلوبة للمشاركة في ورشة التعلم، هي شلة خيط بألوان مبهجة تناسب الفرح والروحانية وإبرة كروشيه تناسب سمك الخيط لتحقيق أفضل النتائج.

بيت السنارى يقع في حي الناصرية بالسيدة زينب في نهاية حارة تُعرف حاليًّا بحارة مونج، ويُعد واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة في هذه المنطقة.

المنزل كان ملكا لإبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار – ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة. ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر"، الذي أهدى الدكتور بطرس غالي؛ السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، نسخة أصلية منه إلى مكتبة الإسكندرية.



