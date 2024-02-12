ورشة عمل لصنع زينة رمضان بالكروشيه في بيت السناري.. اعرف موعدها

(MENAFN
- Youm7) ينظم
بيت السناري
التابع لمكتبة الإسكندرية ورشة مجانية جديدة لتعليم صنع زينة رمضان بالكروشية، وذلك يوم الخميس 15 فبراير في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.
تقدم الورشة
عبير المصيلحي، حيث يمكنكم فرصة لتعلم كيفية صنع ديكورات رمضانية جذابة لتزيين المنازل واستقبال الشهر الكريم، وكل ما تتطلبه هو وجود خبرة أساسية بأعمال الكروشية، كما أوضح المسئولون عن الورشة أن الأدوات المطلوبة للمشاركة في ورشة التعلم، هي شلة خيط بألوان مبهجة تناسب الفرح والروحانية وإبرة كروشيه تناسب سمك الخيط لتحقيق أفضل النتائج.
بيت السنارى يقع في حي الناصرية بالسيدة زينب في نهاية حارة تُعرف حاليًّا بحارة مونج، ويُعد واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة في هذه المنطقة.
المنزل كان ملكا لإبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار – ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة. ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر"، الذي أهدى الدكتور بطرس غالي؛ السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، نسخة أصلية منه إلى مكتبة الإسكندرية.
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