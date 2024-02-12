ما زال.. معرض نحت جديد للفنانة أمانى فوزى فى الأوبرا

MENAFN - Youm7) يفتتح وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانة أماني فوزي الذي يأتي تحت عنوان "ما زال" وذلك يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري في تمام السادسة مساءً بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية.

حول المعرض تقول الفنانة أماني فوزي: "منحوتات تتجسد بين الثبات والحركة بوسائط متعددة.. تتجسد الرمزية في سيمفونية صامتة.. تثير إحساسًا متناقضًا بالسكون.. تتحاور الشخصيات في لحظات التأمل.. تلتقط جوهر المشاعر الإنسانية مسلطة الضوء على الفروق الدقيقة في التعبير.. التفاعل الكامن في البنية النحتية والضوء والظل.. التواصل مع الروايات الصامتة لكل شخصية.. الطاقة الديناميكية وسط الهدوء.. محافظة على توازن يثير الخيال.. القدرة على دمج الأضداد بسلاسة.. خلق تناغمًا يعكس شاعرية الحركة.. جوهر التوقف المؤقت في السكون".

أماني فوزي فنانة تشكيلية، وأستاذ بقسم التعبير المجسم، تخصص "خزف" كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، تعمل بمفهوم معاصر مستوحى من الطبيعة والمجتمع باستخدام التعبيرية والسريالية، ويُعد هذا المعرض أول مرة تخوض فيها الفنانة التجربة مع خامة البرونز حيث كانت تجاربها السابقة خزفية أو نحت خزفي، وللفنانة سجل حافل من التواجد الفني سواء من خلال معارض شخصية أو مشاركات جماعية محلية ودولية، كما نالت عدد من الجوائز ولها العديد من المقتنيات الفنية بمصر والخارج.

يستمر المعرض حتي السبت الموافق 24 فبراير، يوميا من الساعة 10صباحا إلي 8 مساء عدا يوم الجمعة.