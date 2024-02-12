ما زال.. معرض نحت جديد للفنانة أمانى فوزى فى الأوبرا

(MENAFN
- Youm7) يفتتح وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانة أماني فوزي الذي يأتي تحت عنوان "ما زال" وذلك يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري في تمام السادسة مساءً بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية.
حول المعرض تقول الفنانة أماني فوزي: "منحوتات تتجسد بين الثبات والحركة بوسائط متعددة.. تتجسد الرمزية في سيمفونية صامتة.. تثير إحساسًا متناقضًا بالسكون.. تتحاور الشخصيات في لحظات التأمل.. تلتقط جوهر المشاعر الإنسانية مسلطة الضوء على الفروق الدقيقة في التعبير.. التفاعل الكامن في البنية النحتية والضوء والظل.. التواصل مع الروايات الصامتة لكل شخصية.. الطاقة الديناميكية وسط الهدوء.. محافظة على توازن يثير الخيال.. القدرة على دمج الأضداد بسلاسة.. خلق تناغمًا يعكس شاعرية الحركة.. جوهر التوقف المؤقت في السكون".
أماني فوزي فنانة تشكيلية، وأستاذ بقسم التعبير المجسم، تخصص "خزف" كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، تعمل بمفهوم معاصر مستوحى من الطبيعة والمجتمع باستخدام التعبيرية والسريالية، ويُعد هذا المعرض أول مرة تخوض فيها الفنانة التجربة مع خامة البرونز حيث كانت تجاربها السابقة خزفية أو نحت خزفي، وللفنانة سجل حافل من التواجد الفني سواء من خلال معارض شخصية أو مشاركات جماعية محلية ودولية، كما نالت عدد من الجوائز ولها العديد من المقتنيات الفنية بمصر والخارج.
يستمر المعرض حتي السبت الموافق 24 فبراير، يوميا من الساعة 10صباحا إلي 8 مساء عدا يوم الجمعة.
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