انطلاق ندوة الحب في الشعر العربي عبر العصور بقصر الأميرة خديجة.. الخميس

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة الإسكندرية
فى قصر الأميرة خديجة بحي حلوان بالقاهرة يوم الخميس المقبل الموافق 15 فبراير في تمام الساعة الرابعة عصرًا ندوة بعنوان "الحب في الشعر العربي عبر العصور" للشاعر محمد البلشى حول دواوينه "الهوامش" و"زخات الأرق".
وسوف يتضمن اللقاء قراءة ومناقشة قصائد الشاعر التى ستقرأ من ديوان "هوامش" وديوان "زخات الأرق"، حيث يعد الشعر هو خلاصة التجارب الإنسانية، ووعاء ثقافى لا غنى عنه، لما يحتل من مكانة كبيرة بين الفنون الأدبية الأخرى، حيث أنه يخاطب وجدان ومشاعر المتلقين.
وقد نشأ الشاعر محمد البلشى فى الإسكندرية وتخرج من كلية الهندسة بقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات فى جامعة الإسكندرية وهو شاعرٌ متخصص فى الشعر العمودى باللغة العربية الفصحى، وقد بدأ نظم الشعر فى سن مبكرة فتراكمت لديه تجاربُ كثيرةٌ وفى دواوينه يسبر غور نفسه معبرًا بصدقٍ عما يختلجها، كاشفًا عن ضالةٍ ما، تشعر به يبحث عنها ويطاردها، تارةً نادمًا لفقدها وتارةً أخرى آملًا فى إيجادها.
ويأتى اللقاء فى ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التى تأتى استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التى تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها.
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