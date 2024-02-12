انطلاق ندوة الحب في الشعر العربي عبر العصور بقصر الأميرة خديجة.. الخميس

MENAFN - Youm7) تنظم مكتبة الإسكندريةفى قصر الأميرة خديجة بحي حلوان بالقاهرة يوم الخميس المقبل الموافق 15 فبراير في تمام الساعة الرابعة عصرًا ندوة بعنوان "الحب في الشعر العربي عبر العصور" للشاعر محمد البلشى حول دواوينه "الهوامش" و"زخات الأرق".

وسوف يتضمن اللقاء قراءة ومناقشة قصائد الشاعر التى ستقرأ من ديوان "هوامش" وديوان "زخات الأرق"، حيث يعد الشعر هو خلاصة التجارب الإنسانية، ووعاء ثقافى لا غنى عنه، لما يحتل من مكانة كبيرة بين الفنون الأدبية الأخرى، حيث أنه يخاطب وجدان ومشاعر المتلقين.

وقد نشأ الشاعر محمد البلشى فى الإسكندرية وتخرج من كلية الهندسة بقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات فى جامعة الإسكندرية وهو شاعرٌ متخصص فى الشعر العمودى باللغة العربية الفصحى، وقد بدأ نظم الشعر فى سن مبكرة فتراكمت لديه تجاربُ كثيرةٌ وفى دواوينه يسبر غور نفسه معبرًا بصدقٍ عما يختلجها، كاشفًا عن ضالةٍ ما، تشعر به يبحث عنها ويطاردها، تارةً نادمًا لفقدها وتارةً أخرى آملًا فى إيجادها.



ويأتى اللقاء فى ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التى تأتى استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التى تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها.