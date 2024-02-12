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الدراسات الإسلامية والأنساق التكاملية.. ندوة بكلية بنات عين شمس

2/12/2024 11:27:23 PM
(MENAFN- Youm7) استهل قسم اللغة العربية وآدابها بكلية البنات جامعة عين شمس ، برئاسة الدكتور محمد فريد، موسمه العلمي، بندوة علمية بعنوان "الدراسات الإسلامية والأنساق التكاملية والبينية" قدمتها الدكتورة عزة أبو النجاة، رئيس القسم السابق، وشارك فيها كل من الدكتور محمد عبد السلام أبو خزيم أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة، والدكتورة رحاب رفعت أستاذ الدراسات الإسلامية.
في البداية تحدثت الكتورة عزة أبو النجاة، عن انطلاق الموسم العلمي للقسم وأهميته في تقديم أفكار جديدة ومناقشة الأفكار القائمة.
وتحدث الدكتور محمد عبد السلام أبو خزيم، عن مفهوم النسق المعرفي، وأنه منظومة معرفية تحمل مجموعة من الأفكار للإجابة بشكل منظم عن الإشكاليات والقضايا المعرفية في إطار رؤية كلية، وأن الدراسات التكاملية هي التي تركز على التفاعل بين العلوم المتداخلة التي يرتبط بعضها ببعض، مثل العلوم الشرعية والعلوم اللغوية والعلوم العقلية، فهي علوم يرتبط بعضها ببعض، ويكمل بعضها بعضا، بينما الدراسات البينية تعتمد على حقلين أو أكثر من حقول المعرفة، لمعالجة قضية بحثية معينة، من أجل الخروج بنتائج جيدة وتقديم حلول قابلة للتطبيق.
ثم أكد الدكتور محمد عبد السلام على أن التكامل بين العلوم الإسلامية أمرٌ ضروري، ومطلبٌ أكاديمي، وضرورة بحثية، وهناك صورٌ عديدة لمناطق التلاقي بين العلوم الإسلامية وغيرها من الأنساق المعرفية سواء أكانت تكاملية أم بينية، والتكامل بين العلوم الإسلامية المرجو تحقيقه وتحصيله هو الذي لا يعترف بالحدود الوهمية للمعارف، بل هو الذي يعمل على تحقيق وحدة معرفية تكاملية، تقوم على الإفادة من الحقول المعرفية المتنوعة.
ثم تطرق للحديث عن الدراسات القرآنية والأنساق التكاملية والبينية، فذكر أن فهم النص القرآني من جانب المفسرين يعكس بوضوح الثقافة الجامعة للوحدة والتنوع.
وحدة الهدف المتمثل في فهم النص القرآني قدر الطاقة البشرية، وتنوع الآليات والاجتهادات تبعا لهذه الطاقة البشرية بما تعكسه حصيلة كل مفسر من ثقافة عصره، ومدى تمثله واستيعابه لما اختص نفسه به من هذه الثقافة.
ومن أهم اتجاهات التفسير المختلفة التي يتجسد عندها الجمع بين وحدة الهدف وتنوع الآليات والاجتهادات: الاتجاه الجامع بين الرواية والدراية، والاتجاه اللغوي والنحوي، والاتجاه الأسلوبي والأدبي، والاتجاه الفقهي، والاتجاه الإصلاحي الهدائي.
وهذه كلها اتجاهات تجسد الدراسات التكاملية القرآنية، وأما الدراسات البينية القرآنية فتتمثل فيها الدراسات التي عرضت للعلوم الاجتماعية والنفسية والتربوية والإدارية والطبية والتجريبية وعلاقتها بالنصوص القرآنية.
وانتقل ثم تحدثت الدكتورة رحاب رفعت أستاذ الدراسات الإسلامية عن الدراسات الحديثية والأنساق التكاملية والبينية فعرضت لعدد من الدراسات التي ظهر فيها التفاعل بين دراسات علوم الحديث النبوي المتنوعة وغيرها من علوم التفسير والفقه والأصول واللغة والتاريخ والاجتماع وعلم النفس والتربية وغيرها من العلوم التجربيبة.
واختتمت الندوة بتفاعلات عدد من الحاضرين من أساتذة القسم والباحثين.

ندوة بقسم اللغة العربية
محاضرو الندوة

جانب من الحضور

حضور الندوة








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