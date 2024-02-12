Cisco تسرح آلاف الموظفين بدءًا من هذا الأسبوع.. وتستعد للتركيز على مجالات النمو

MENAFN - Youm7) انضمت شركة سيسكو لتكنولوجيا الاتصالات ومقرها الولايات المتحدة إلى أحدث موجة من تخفيض الوظائف ، وتخطط لخفض عدد موظفيها للتركيز على مجالات النمو، وبحسب رويترز، تستعد الشركة لإعادة هيكلة الأعمال التي ستتضمن الاستغناء عن آلاف الموظفين.

ولم تكشف Cisco بعد عن العدد الدقيق للموظفين الذين سيتأثرون بعمليات تسريح العمال هذه، ومع ذلك، كشف مصدر مقرب من المنشور أن الشركة لا تزال تتخذ قرارًا بشأن الأرقام ويمكن توقع الإعلان النهائي في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حيث تستعد الشركة لمكالمة أرباحها في 14 فبراير.

وفي الوقت نفسه، كان لدى Cisco قوة عاملة عالمية تبلغ 84,900 موظف في السنة المالية 2023، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم بشكل كبير بسبب تخفيضات الوظائف القادمة، وأعلنت الشركة سابقًا عن تخفيض في القوى العاملة بنسبة 5% تقريبًا في مكالمة أرباح في نوفمبر 2022، مما أدى إلى 600 مليون دولار من تعويضات نهاية الخدمة ونفقات أخرى.

وبحسب ما ورد تشهد الشركة انخفاضًا في الطلب على منتجاتها. ونتيجة لذلك، خفضت شركة تصنيع معدات الشبكات توقعاتها لإيرادات وأرباح العام بأكمله في مكالمة الأرباح السابقة، وأرجعت الشركة الضعف إلى تباطؤ الطلبيات في الربع الأول، قائلة إن "العملاء يركزون حاليًا على تثبيت المنتجات وتنفيذها في بيئاتهم".

ومع ذلك، فإن سيسكو ليست وحدها، حيث يواجه قطاع التكنولوجيا، الذي كان أحد أكثر الصناعات مرونة وابتكارًا في العقد الماضي، الآن واقعًا قاسيًا من تسريح العمال وعدم اليقين منذ نهاية عام 2022، وقررت العديد من الشركات تقليل عدد القوى العاملة لديها وتسريح الآلاف من الموظفين، وعالميًا لخفض التكاليف والتركيز على الأرباح، وفي حين كان عامي 2022 و2023 قاسيين ومليئين بعدم اليقين، فإن عمليات تسريح العمال لم تتوقف بعد.

جلبت بداية عام 2024 موجة أخرى من عمليات تسريح العمال. وعلى الرغم من أنها ليست ضخمة مثل العام الماضي، إلا أن البداية تشير إلى احتمال كبير لتخفيضات كبيرة في الوظائف في المستقبل، ووفقًا لموقع Layoffs، تم تسريح أكثر من 32000 موظف من قبل شركات مختلفة، وتشمل الأسباب الكامنة وراء تسريح العمال إعادة الهيكلة وخفض التكاليف وتباطؤ الطلب على بعض المنتجات والخدمات.

إحدى الشركات الكبرى التي أعلنت مؤخراً عن تسريح العمال هي شركة نوكيا، شركة الاتصالات التي تخطط لإلغاء أكثر من 10000 وظيفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 1400 في الهند. ويأتي القرار أيضًا وسط قيام نوكيا بتعيين رئيس جديد للهند كجزء من خطط إعادة الهيكلة العالمية. وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا في أكتوبر 2023 أنها ستلغي ما يصل إلى 10000 وظيفة لخفض التكاليف وتحسين الربحية.

وتشمل شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى التي نفذت عمليات تسريح العمال في الأسابيع الأخيرة أمازون وألفابت ومايكروسوفت، والتي خفضت قوتها العاملة في مختلف الأقسام والمناطق. بعض الشركات الناشئة التي حذت حذوها هي شركة Snap، الشركة الأم لـ Snapchat، التي قالت إنها ستخفض عدد موظفيها العالمي بنسبة 10%، مما يؤثر على 540 موظفًا، وأعلن موقع التجارة الإلكترونية Ebay أيضًا أنه سيقوم بتسريح 1000 موظف بعد توظيفهم بكثافة خلال الوباء.





