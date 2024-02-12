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إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Iphone 14 Plus وiphone 6

2/12/2024 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) يحظى
iPhone 14 Plus ، أحدث سلسلة من هواتف iPhone التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2022، بشعبية كبيرة بين المستهلكين، ويقال إنه أكثر شيوعًا من سلسلة iPhone 13 التي تم إطلاقها فى 2021.
عند المقارنة، تعمل طرز
iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها، على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصري في العام التالي لإصداراتهما، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone 14 Plus
وبين
هاتف iPhone 6 كما يلى:
‏iPhone 14 Plus

الشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED.

المعالج: A15 Bionic. مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB. دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم. الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide. الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP. نظام التشغيل: iOS 16. الوزن : 203 جراما. البطارية: 4325 mAh.

هاتف iPhone 6

تاريخ الإعلان عنه: فى 9 سبتمبر 2014.

الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 138.1×67×6.9 ملم. الوزن: يزن 129 جراما. نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x). مساحة الشاشة: تصل لـ 4.7 بوصة. دقة عرض الشاشة: بدقة 1334× 750 بيكسل. نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل+1.2 ميجا بيكسل أمامية. الشرائح: شرائح Apple A8 . الرامات: رامات 1 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.






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