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تحديث Ios 17.4 Beta يتيح لمستخدمي Apple Cash إنشاء أرقام بطاقات افتراضية

2/12/2024 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) في وقت لاحق من الشهر المقبل، سيتمكن مالكو iPhone الذين يعملون بنظام iOS 17.4 من إنشاء رقم بطاقة افتراضية لإنفاق Apple Cash عندما لا يكون Apple Pay خيارًا متاحاً عبر الإنترنت، وفقًا لتقارير من مستخدمي Reddit الذين يستخدمون أحدث إصدار تجريبي من iOS 17.4 (عبر 9to5Mac).



تتيح بطاقة Apple Cash المدفوعة مسبقًا للمستخدمين إرسال مدفوعات Apple Pay من نظير إلى نظير إلى الأصدقاء والعائلة، أو تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية، أو سداد بطاقة Apple الخاصة بهم، أو إنفاق الأموال عبر الإنترنت عبر Apple Pay.



ومع ميزة البطاقة الافتراضية الجديدة، سيتمكن مستخدمو Apple Cash من إنفاق رصيدهم حتى لو لم يكن Apple Pay مدعومًا من قبل متجر عبر الإنترنت.



وفقًا لمستخدمي Apple Card في الإصدار التجريبي iOS 17.4، هناك نافذة منبثقة جديدة تدعوهم إلى إعداد رقم بطاقة افتراضية، والذي تقول Apple إنه "سيحافظ على معلومات بطاقتك آمنة باستخدام رمز أمان جديد لكل معاملة".



بمجرد إنشائه، يمكن الوصول إلى رقم البطاقة باستخدام التدوين التلقائي في Safari، واستخدامه للتسوق عبر الإنترنت "في حالة عدم توفر Apple Pay"، يمكن للمستخدمين أيضًا عرض رقم البطاقة في Wallet، بالإضافة إلى إنشاء أرقام بطاقات جديدة ورموز التحقق من البطاقة (CVC).



وكما يشير موقع 9to5Mac، ربما لم يتم طرح الميزة بعد لكل مستخدم تجريبي، وإذا كنت تستخدم الإصدار التجريبي من iOS 17.4 وتستخدم Apple Cash، فيمكنك التحقق من خلال فتح تطبيق Wallet، والضغط فوق بطاقة Apple Cash الخاصة بك، والتحقق من خيار "إعداد رقم البطاقة الافتراضية".



أكدت شركة Apple الشهر الماضي أنه سيتم إصدار iOS 17.4 في وقت ما في شهر مارس، ويتضمن تحديث البرنامج القادم العديد من الميزات والتغييرات الجديدة لجهاز iPhone.












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