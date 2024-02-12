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مايكروسوفت تعمل على أداة ترقية خاصة بها تشبه DLSS لنظام التشغيل Windows 11

2/12/2024 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل مايكروسوفت على إعداد ميزة ترقية الذكاء الاصطناعي المشابهة لـ DLSS لألعاب الكمبيوتر، وهي خاصية تعمل بالذكاء الاصطناعي في الالعاب لترقية جودة الصور وتحسين الأداء، كان قد اكتشف مستخدم X PhantomOcean3 الميزة داخل أحدث الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل Windows 11، وتعرف الدقة الفائقة التلقائية بأنها وسيلة "لاستخدام الذكاء الاصطناعي لجعل الألعاب المدعومة تلعب بشكل أكثر سلاسة مع التفاصيل المحسنة"، وفقاً لموقع Theverge.



يبدو هذا مشابهًا إلى حد كبير لتقنية Deep Learning Super Sampling (DLSS) من Nvidia، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لترقية الألعاب وتحسين معدلات الإطارات وجودة الصورة، وتقدم AMD وIntel أيضًا إصداراتهما الخاصة، مع تزايد شعبية كل من FSR وXeSS في إصدارات ألعاب الكمبيوتر الشخصي الحديثة.



لم تعلن Microsoft رسميًا بعد عن ميزة الدقة الفائقة الجديدة هذه، لذلك ليس من الواضح كيف ستعمل بالضبط، ولا ما إذا كانت ستتطلب أي أجهزة محددة، وتعمل DLSS من Nvidia على تعزيز النوى الموترية التي يتم شحنها على مجموعة بطاقات الرسومات RTX الخاصة بها، في حين يتم تشغيل كل من AMD's FSR وIntel's XeSS بواسطة أجهزة GPU الخاصة بهما.



تعمل Microsoft أيضًا على تحسين ميزة إدارة الألوان لنظام التشغيل Windows 11، والتي ستكون مفيدة بشكل خاص لأحدث شاشات OLED التي تستخدم تقنية HDR.



لقد افتقر Windows إلى نظام جيد لإدارة الألوان على مستوى نظام التشغيل لسنوات، مما يترك لاعبي الكمبيوتر الشخصي مضطرين إلى إضافة ملفات تعريف ألوان مخصصة في مربع حوار يبدو وكأنه تم شحنه في نظام التشغيل Windows 95.



مع التغييرات القادمة، سيتم دمج إدارة الألوان في منطقة إعدادات العرض الرئيسية لنظام التشغيل Windows 11، مما يسمح لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي بتعيين ملفات تعريف الألوان لـ sRGB وDCI-P3، هناك أيضًا ميزة جديدة تتحكم تلقائيًا في ملفات تعريف الألوان المتنوعة هذه.



تقول Microsoft حول ميزة إدارة الألوان هذه: "تتأكد إدارة الألوان التلقائية من أن تطبيقاتك والمحتويات الأخرى تحتوي على ألوان دقيقة على هذه الشاشة".














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