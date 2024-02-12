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واشنطن الاتفاق حول المحتجزين في غزة لا يزال ممكنا ويجب وجود خطة يمكن تنفيذها في رفح

2/12/2024 11:25:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبرت الولايات المتحدة أمس أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس للافراج عن المحتجزين مقابل إرساء هدنة في غزة لا يزال ممكنا وستكون فوائده «هائلة»، وذلك بعد عملية إسرائيلية دامية أسفرت عن انقاذ رهينتين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين «نعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن وسنواصل مساعينا» لتحقيقه.
وأضاف «نعتقد أن فوائد (اعلان) هدنة والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن هائلة، ليس فقط بالنسبة إلى الرهائن الذين سيتم الافراج عنهم، ولكن أيضا بالنسبة للجهود الإنسانية في غزة وقدرتنا على البدء بالسعي إلى حل فعلي ودائم لهذا النزاع».
وعن الهجوم الاسرائيلي المحتمل على رفح، قال ميلر للصحافيين «من دون خطة ذات مصداقية كهذه ويمكنهم تنفيذها، فإننا لا نؤيد عملية عسكرية واسعة النطاق» في رفح لا تأخذ في الاعتبار وجود أكثر من 1.1 مليون شخص هناك.
وأكد المتحدث ان عدد الضحايا الفلسطينيين لا يزال عاليا للغاية رغم انخفاضه بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.
واضافت في بيان لها ان التقييم الأميركي لا يشير إلى أن الضربات الإسرائيلية برفح هي إطلاق لهجوم واسع النطاق هناك.

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