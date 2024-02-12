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المدعي العام لـ الجنائية الدولية قلق من هجوم محتمل على رفح والأمم المتحدة مرعب

2/12/2024 11:25:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس، عن قلقه إزاء معلومات عن هجوم قد ينفذه الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، متوعدا بملاحقة أي طرف ينتهك القوانين الدولية.
وقال خان في بيان نشره على منصة «اكس» إن التحقيق الذي يجريه مكتبه بشأن غزة «يمضي قدما بصفته مسألة شديدة الإلحاح». وأضاف خان «أشعر بقلق شديد للمعلومات عن قصف وعن هجوم بري محتمل للقوات الإسرائيلية على رفح».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في العام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطول إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة الفلسطينية.
وسبق أن أعلن خان أن التحقيق حاليا «توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023».
وقال المدعي العام «كل الحروب لها قواعد والقوانين السارية على النزاع المسلح لا يمكن تفسيرها بما يجعلها جوفاء وفارغة من المعنى». وأضاف «لطالما كانت هذه رسالتي، لاسيما من رام الله العام الماضي. مذاك لم أر أي تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل».
وقال خان إنه شدد مرارا على أن «أولئك الذين لا يمتثلون للقانون لا يحق لهم أن يشتكوا لاحقا عندما يتخذ مكتبي تدابير وفقا لتفويضه». وأضاف «إلى جميع المعنيين: مكتبي يحقق بشكل فاعل في أي جرائم يشتبه بأنها ارتكبت. أولئك الذين ينتهكون القانون سيخضعون للمساءلة».
ودعا خان إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لافتا إلى أن «هذا الأمر يمثل أيضا محور تركيز مهما لتحقيقاتنا».
من جهته، اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك أمس، أن احتمال التوغل الإسرائيلي الكامل في رفح جنوب قطاع غزة أمر «مرعب». وأضاف «يمكن أن نتصور ما ينتظرنا».
وقال تورك في بيان «إن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح - حيث يتجمع نحو 1.5 مليون فلسطيني على الحدود المصرية من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يفرون إليه - أمر مرعب، نظرا لاحتمال سقوط عدد كبير جدا من القتلى والجرحى المدنيين، وهنا أيضا معظمهم من الأطفال والنساء».

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