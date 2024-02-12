بيونغ يانغ تختبر نظاما للتحكم بقاذفات الصواريخ

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت بيونغ يانغ أمس أنها طورت نظاما جديدا لقاذفة صواريخ متعددة من شأنها أن تؤدي إلى «تغيير نوعي» في إمكاناتها الدفاعية.
وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية أن أكاديمية بيونغ يانغ لعلوم الدفاع نفذت «اختبار تحكم بإطلاق صواريخ باليستية لراجمة صواريخ بقذائف من عيار 240 ملم» السبت الفائت من أجل تطوير «نظام صواريخ باليستية وقذائف يمكن التحكم به».
وأضافت أنه تتم الآن «إعادة تقييم» قاذفة الصواريخ الجديدة و«زيادة» دورها في ميدان المعركة.
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