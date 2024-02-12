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بيونغ يانغ تختبر نظاما للتحكم بقاذفات الصواريخ

2/12/2024 11:25:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت بيونغ يانغ أمس أنها طورت نظاما جديدا لقاذفة صواريخ متعددة من شأنها أن تؤدي إلى «تغيير نوعي» في إمكاناتها الدفاعية.
وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية أن أكاديمية بيونغ يانغ لعلوم الدفاع نفذت «اختبار تحكم بإطلاق صواريخ باليستية لراجمة صواريخ بقذائف من عيار 240 ملم» السبت الفائت من أجل تطوير «نظام صواريخ باليستية وقذائف يمكن التحكم به».
وأضافت أنه تتم الآن «إعادة تقييم» قاذفة الصواريخ الجديدة و«زيادة» دورها في ميدان المعركة.

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