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بوريل يحض حلفاء إسرائيل على وقف تزويدها بالأسلحة

2/12/2024 11:25:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضّ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس حلفاء إسرائيل، وخصوصا الولايات المتحدة، على وقف تزويدها بالأسلحة في ظل مقتل «عدد كبير جدا من الأشخاص» في غزة.
وفي إشارة إلى تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي أن العمل العسكري الإسرائيلي في غزة «تجاوز الحد»، قال بوريل «حسنا، إذا كنت تعتقد أن عددا كبيرا جدا من الناس يقتلون، ربما يجب عليك إرسال أسلحة أقل من أجل منع قتل هذا العدد الكبير من الناس».
وتساءل بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل إلى جانب فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذي تضغط إسرائيل عليه للاستقالة، «أليس (هذا) غير منطقي؟».
وأضاف «كم مرة سمعتم أبرز القادة ووزراء الخارجية في جميع أنحاء العالم يقولون إن عددا كبيرا جدا من الناس يقتلون؟».
وانتقد كبير ديبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أيضا الأمر الذي اصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة «إجلاء» أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى مدينة رفح في غزة قبل عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة هناك.
وسأل بوريل «سيتم إجلاؤهم (..) إلى أين؟ إلى القمر؟ إلى أين سيجلون هؤلاء الناس؟».

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