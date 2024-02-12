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بوريل ردا على ترامب الناتو لن يعتمد على مزاج رئيس أميركا

2/12/2024 11:25:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) «لا يمكن أن يكون حلفا حسب الطلب»، وذلك بعدما قلل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من أهمية التزامه بالحلف في حال أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.
وأثار ترامب عاصفة سياسية وقلق حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين عندما أشار مؤخرا إلى أنه يمكن أن «يشجع روسيا على مهاجمة أي دولة في الناتو لا تفي بالتزاماتها المالية».
وردا على ذلك، قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي «بكل جدية، لا يمكن للناتو أن يكون حلفا عسكريا حسب الطلب. لا يمكن أن يكون حلفا يعتمد على مزاج رئيس الولايات المتحدة» كل يوم.
وتابع بوريل «إما أن يكون موجودا أو لا»، مضيفا أنه لن يواصل التعليق على «أي فكرة حمقاء» تصدر عن حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وانتقد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن تصريحات ترامب ووصفها بأنها «مروعة وخطرة».

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