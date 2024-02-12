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طوفان الأقصى زعزع ثقة الإسرائيليين في حكومتهم

2/12/2024 11:25:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نجت ماري لين سمادجة من ثلاث هجمات منذ استقرت في إسرائيل، لكن هجوم حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في 7 أكتوبر الماضي المعروف بـ «طوفان الأقصى» زعزع للمرة الأولى ثقتها بقدرة حكومة تل أبيب على ضمان الأمن والحماية لها. وتقول الإسرائيلية، التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، والتي وصلت إلى تل ابيب قبل أكثر من أربعين عاما، «مهما فعلنا في 7 أكتوبر 2023 خسرت إسرائيل. خسرنا الثقة. ارتكبت إسرائيل خطأ هائلا على صعيد الأمن والاستخبارات والجيش»، مضيفة «إنني خائفة». والتقت وكالة «فرانس برس» سمادجة التي أسست جمعية «نساء يصنعن السلام»، النسائية من ديانات مختلفة، في ساحة وسط تل أبيب باتت تعرف بـ «ساحة الرهائن»، إذ تشكل مقرا لعائلات الذين خطفوا خلال هجوم «حماس» ومازالوا محتجزين في قطاع غزة.
وتشهد إسرائيل تظاهرات كل أسبوع للمطالبة بإطلاق سراحهم.
وتعتبر عائلات الرهائن أن حكومة تل أبيب قد «تخلت عنهم»، وقالت كارميت بالتي كاتزير، شقيقة أحد الرهائن المحتجزين في غزة وابنة رهينة أطلق سراحها خلال هدنة استمرت أسبوعا في نهاية نوفمبر الماضي، إن ما هو على المحك اليوم هو «العقد الاجتماعي بين الإسرائيليين وحكومتهم».
وأوضحت كارميت على هامش مشاركتها في تظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو «بموجب هذا العقد، نخدم في الجيش، نعمل، نطور المناطق التي بقيت خلاء، نربي أطفالنا قرب الحدود مع قطاع غزة. في المقابل، تضمن لنا الحكومة الأمان والحياة. لكن في السابع من أكتوبر، فسخ هذا العقد».
من جهتها، رأت نيتزام بيريلمان التي تعد أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع السياسي بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، أن ثمة عناصر أخرى «لطخت صورة الحكومة الإسرائيلية برأي المجتمع»، ذاكرة منها «عجز الجيش على التحرك» و«عدم تمكن عدد كبير من الهيئات الرسمية من تقديم الخدمات للمواطنين» بعد الهجوم، معتبرة أن ذلك يمثل «منعطفا كبيرا».
وفي هذا الصدد، تشير دراسة إلى أن الدولة «تخلت ماليا» عن البلدات الواقعة عند مشارف غزة، وهي المنطقة التي استهدفها هجوم «حماس». وأفادت مجموعة «أدفا» الإسرائيلية للأبحاث حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعدت الدراسة، بأن الميزانية التي خصصتها الحكومة لهذه البلدات تراجعت بعد الانتخابات التشريعية عام 2022 التي أعادت نتنياهو إلى السلطة.
وانخفضت المخصصات المالية للتنمية والأمن في هذه البلدات من 137.8 مليون شيكل عام 2022 إلى 99 مليون شيكل للفترة 2023 ـ 2024. وقالت ماري لين سمادجة «هذه العائلات تخلت عن حياة أكثر سهولة في أماكن أخرى حبا بإسرائيل. أطفالهن لا يعرفون سوى إطلاق الصواريخ، ونوعين من الإنذارات الروتيني أو العاجل أو زخة من الصواريخ»، مضيفة «كنا نقول عن هذه العائلات إنها تملك قدرة كبيرة على الصمود. غير أنها اليوم لم تعد تريد أن تسمع هذه الكلمة». لكنها أكدت أن «القصة لم تنته. يجب أولا عودة الرهائن، والحسابات تأتي لاحقا».

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