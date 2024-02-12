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إطلاق سراح آخر سجينين أفغانيين في غوانتانامو

2/12/2024 11:25:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن عن إطلاق سراح آخر سجينين أفغانيين في معتقل غوانتانامو الذي تديره الولايات المتحدة، بعد أكثر من 20 عاما على توقيفهما. وعاد السجينان المطلق سراحهما إلى العاصمة الأفغانية كابول أمس، حسبما ذكرت وكالة أنباء (باختر) التابعة للحكومة الأفغانية.
وحط عبد الكريم وعبد الظاهر في مطار كابول قادمين من سلطنة عمان إلى حيث نقلا في عام 2017 ووضعا في الإقامة الجبرية على ما قال محمد عثمان نجل عبد الظاهر وموظفون في المطار. وأوضح عثمان «عادا إلى البلاد. أنا سعيد للغاية. أشعر بأنه يوم العيد».
وأبقت السلطات المعتقلين السابقين بعيدا عن أنظار الصحافة والحشود التي أتت لاستقبالهما وقد حمل بعضهم باقات الورد.
ونقل عبد الظاهر في عام 2002 إلى معتقل غوانتانامو الأميركي المثير للجدل الذي انشئ بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في إطار «الحرب على الإرهاب»، على ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين قاني ووثائق أميركية. أما عبد الكريم فقد نقل إليه بعد سنة على ذلك بعدما اعتقل في باكستان ومن ثم سلم إلى السلطات الأميركية.

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