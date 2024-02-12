إطلاق سراح آخر سجينين أفغانيين في غوانتانامو

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن عن إطلاق سراح آخر سجينين أفغانيين في معتقل غوانتانامو الذي تديره الولايات المتحدة، بعد أكثر من 20 عاما على توقيفهما. وعاد السجينان المطلق سراحهما إلى العاصمة الأفغانية كابول أمس، حسبما ذكرت وكالة أنباء (باختر) التابعة للحكومة الأفغانية.
وحط عبد الكريم وعبد الظاهر في مطار كابول قادمين من سلطنة عمان إلى حيث نقلا في عام 2017 ووضعا في الإقامة الجبرية على ما قال محمد عثمان نجل عبد الظاهر وموظفون في المطار. وأوضح عثمان «عادا إلى البلاد. أنا سعيد للغاية. أشعر بأنه يوم العيد».
وأبقت السلطات المعتقلين السابقين بعيدا عن أنظار الصحافة والحشود التي أتت لاستقبالهما وقد حمل بعضهم باقات الورد.
ونقل عبد الظاهر في عام 2002 إلى معتقل غوانتانامو الأميركي المثير للجدل الذي انشئ بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في إطار «الحرب على الإرهاب»، على ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين قاني ووثائق أميركية. أما عبد الكريم فقد نقل إليه بعد سنة على ذلك بعدما اعتقل في باكستان ومن ثم سلم إلى السلطات الأميركية.
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