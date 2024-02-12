Tuesday, 13 February 2024 10:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تقصف رفح بأسلحة محرمة دوليا وترسل وفدا تفاوضيا للقاهرة

2/12/2024 11:25:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شنّت إسرائيل سلسلة غارات وهجمات على أنحاء متفرقة من رفح، مرتكبة مجزرة جديدة قتل فيها ما يزيد على 100 فلسطيني، وأعلنت في الوقت ذاته عن تحرير محتجزين اثنين في الهجوم الوحشي على المدينة الواقعة جنوبي القطاع، التي تترقب اجتياحا بريا اسرائيليا.
وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة في بيان «قتل 100 فلسطيني على الأقل، فيما أصيب ما يزيد على 160 آخرين بسبب الغارات العنيفة التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي في المدينة».
كما اشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الحرب إلى 28340 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما بلغ عدد المصابين 67984 جريحا.
وفي سياق متصل، قال مدير المستشفى الكويتي في المدينة المكتظة بالنازحين صهيب الهمص لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية «وصلنا عدد كبير من الضحايا غالبيتهم أشلاء فيما وصل المصابون إلى المستشفى يعانون من بتر وحروق شديدة، مما يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي استعمل سلاحا محرما دوليا».
وأضاف الهمص أن المستشفى الكويتي وهو أحد 3 مستشفيات بالمدينة يعاني من نقص شديد بالأدوية ولا يمكنه التعامل مع هذا العدد الكبير من الضحايا.
وأوضح شهود عيان فلسطينيون انهم فوجئوا بتنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استمرت لما يقارب 40 دقيقة.
وأوضح شهود العيان أن القصف المستمر كان لتوفير غطاء لعملية تسلل إلى حي الشابورة لإنقاذ محتجزين إسرائيليين اثنين في أيدي (حماس).
وقالت مصادر أمنية برفح إن قوات إسرائيلية وصلت سرا إلى المبنى الواقع في قلب المدينة وبعد اشتباكات مع عناصر «حماس» تم تحرير المحتجزين الاثنين.
وتسببت الغــــارات الاسرائيلية التي كانت أكثر كثافة مما كانت عليه خلال الأيام الأخيرة، في تصاعد سحب من الدخان، حسب صحافيين في وكالة فرانس برس وشهود عيان.
وقال أبو صهيب الذي كان نائما في منزل يبعد عشرات الأمتار عن الموقع الذي طاله القصف الإسرائيلي «سمعنا أصوات انفجارات مثل جهنم».
وخوفا من تنفيذ إسرائيل هجوما بريا على رفح، بدأت عشرات العائلات أمس بالنزوح مع أمتعتها القليلة. وقال علاء محمد (42 عاما) وهو يهم بحزم أمتعته تمهيدا للنزوح من رفح نحو دير البلح وسط القطاع «كانت ليلة مرعبة». وأضاف «ما حدث الليلة ينذر بحدوث شيء كبير في رفح، يبدو أن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح كما أعلنوا».
وتابع «كثير من العائلات فكت خيامها مثلنا».
وقالت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في بيان إنه «خلال عملية ليلية في رفح نفذها بشكل مشترك كل من الجيش والشين بيت (الأمن الداخلي) والشرطة، تمت استعادة الرهينتين الإسرائيليين فرناندو سيمون مارمان (60 عاما) ولويس هار (70 عاما) اللذين خطفتهما حماس في 7 أكتوبر من كيبوتس نير يتسحاق».
وأضاف البيان «كلاهما في حال صحية جيدة، وقد نقلا لإجراء فحص طبي في مستشفى شيبا تل هشومير».
ويحمل المحتجــــزان الجنسيتين الإسرائيلية والأرجنتينية.
من جهته، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة الهجوم العسكري في غزة قائلا «وحده الضغط العسكري المتواصل حتى النصر الكامل سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن».
وتعليقا على القصف غير المسبوق، حض وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل على وقف تحركاتها العسكرية الأخيرة في رفح. وقال كاميرون للصحافيين خلال زيارة إلى اسكتلندا «نشعر بقلق بالغ حيال الوضع ونريد من إسرائيل بأن تتوقف وتفكر بجدية قبل القيام بأي تحركات إضافية».
وأعلنت «الخارجية البريطانية» فرض عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين اسرائيليين هاجموا بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان أمس إن هذه العقوبات تفرض «قيودا مالية ومنع سفر لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه مستوطنون ويهدد استقرار الضفة الغربية».
ودعا البيان اسرائيل لاتخاذ اجراءات أكثر حزما وأن تضع حدا لعنف المستوطنين.
إلى ذلك، ذكر موقع «أكسيوس» الأميركي نقلا عن مسؤولين في تل ابيب قولهم إن وفدا إسرائيليا سيزور مصر اليوم، في محاولة لدعم المفاوضات بشأن المحتجزين في غزة.

MENAFN12022024000130011022ID1107843954

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث