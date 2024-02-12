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أمير قطر والرئيس الفلسطيني بحثا جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

2/12/2024 11:25:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، على موقف الدوحة الثابت تجاه القضية الفلسطينية والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، واستمرار العمل على مسارات الوساطة الديبلوماسية الرامية لوقف الاقتتال الدائر في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة.
جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر للرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدوحة بمناسبة زيارته للبلاد.
ورحب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بجهود حل الانقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني، متمنيا لها أن تتكلل بالنجاح وبما يخدم الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، في بيان، أنه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع دائرة العنف في المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
كما تناولت المقابلة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يمهد لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.
وأطلع الرئيس الفلسطيني أمير قطر على مستجدات المسارات الديبلوماسية والقانونية الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والوصول لحل نهائي وشامل للقضية الفلسطينية.
وأعرب عباس عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد على دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني.

MENAFN12022024000130011022ID1107843952

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