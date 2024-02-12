((تكنولوجيا المعلومات)): ملتزمون بالاستمرار في تعزيز التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل للمواطن

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد المدير العام لجهاز تكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني التزام الجهاز بالاستمرار في تعزيز التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتحقيق أهدافنا في تقديم خدمات أفضل للمواطن وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وقال الحسيني لـ«كونا» خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي والتي تستمر اعمالها حتى الأربعاء المقبل إن المشاركة والتعاون بين جميع الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع المعلومات والتكنولوجيا في البلاد أساسيان لنجاح أي مشروع تحول رقمي.
وأعتبر ان الحدث الدولي فرصة قيمة للتعلم وتوسيع آفاق التحول الرقمي وتطوير الخدمات الالكترونية من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة وبناء شراكات قوية بين الدول المشاركة.
وذكر الحسيني أن القمة العالمية تهدف لتعزيز مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ولتطوير الخدمات الحكومية مؤكدا سعي الجهاز المركزي إلى المساهمة بعملية التحول الرقمي والانتقال نحو التنمية المستقبلية المستدامة التي تلعب فيها تكنولوجيا المعلومات دورا أساسيا في التطوير الشامل والارتقاء بمنظومة العمل.
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