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((تكنولوجيا المعلومات)): ملتزمون بالاستمرار في تعزيز التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل للمواطن

2/12/2024 11:25:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام لجهاز تكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني التزام الجهاز بالاستمرار في تعزيز التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتحقيق أهدافنا في تقديم خدمات أفضل للمواطن وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وقال الحسيني لـ«كونا» خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي والتي تستمر اعمالها حتى الأربعاء المقبل إن المشاركة والتعاون بين جميع الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع المعلومات والتكنولوجيا في البلاد أساسيان لنجاح أي مشروع تحول رقمي.
وأعتبر ان الحدث الدولي فرصة قيمة للتعلم وتوسيع آفاق التحول الرقمي وتطوير الخدمات الالكترونية من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة وبناء شراكات قوية بين الدول المشاركة.
وذكر الحسيني أن القمة العالمية تهدف لتعزيز مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ولتطوير الخدمات الحكومية مؤكدا سعي الجهاز المركزي إلى المساهمة بعملية التحول الرقمي والانتقال نحو التنمية المستقبلية المستدامة التي تلعب فيها تكنولوجيا المعلومات دورا أساسيا في التطوير الشامل والارتقاء بمنظومة العمل.

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