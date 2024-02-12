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رئيس النواب البحريني: علاقتنا مع الكويت تشكل نموذجاً رائداً ومتميزاً

2/12/2024 11:25:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم أن العلاقات الأخوية الوثيقة الراسخة والمتطورة بين بلاده ودولة الكويت تشكل نموذجا رائدا ومتميزا في العلاقات الثنائية.
وأشاد المسلم في تصريح صحافي بما تشهده العلاقات الكويتية ـ البحرينية من نماء وتقدم في جميع المسارات التنموية وما تحظى به من رعاية واهتمام من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وأشار إلى منهجية التنسيق والتكامل في مواقف البلدين عبر مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية والإسلامية والإنسانية وجهود اللجنة العليا المشتركة في المجالات السياسية والديبلوماسية والتعليمية والتنموية.
وأكد المسلم حرص الكويت والبحرين أيضا على زيادة التبادل التجاري والاستثماري الثنائي.
وأوضح أن التعاون البرلماني بين مجلس الأمة ومجلس النواب البحريني يسير بخطى متطورة لدعم التطلعات المشتركة وتفعيل دور الديبلوماسية البرلمانية لخدمة القضايا الثنائية بما يحقق الخير والنفع للبلدين وشعبيهما.

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