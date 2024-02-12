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المسجد الكبير.. صرح جمالي يعبر عن أصالة العمارة الإسلامية

2/12/2024 11:25:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتميز مسجد الدولة الكبير الكائن وسط مدينة الكويت بقباب متميزة ونوافذ واسعة وأقواس زاهية مستقاه من العمارة الإسلامية التي اشتهرت بها الأندلس ودول المشرق والمغرب العربي ليكون أبرز المعالم الإسلامية في البلاد.
وتلبية للرغبة السامية من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، بني المسجد الكبير وفق الطراز الأندلسي والشرقي والمغربي على يد أمهر المهندسين وافتتح عام 1987 ليصبح درة معمارية تستوعب أعدادا كبيرة من المصلين في مختلف المناسبات الدينية.
ويعد المسجد الكبير أكبر المساجد في دولة الكويت إذ تبلغ مساحته 45 ألف متر مربع منها 25 ألف متر مربع مساحات مبنية و20 ألف متر مربع مساحات مكشوفة تشكل ممرات مائية وحدائق خارجية ويتسع لنحو 70 ألف مصل.
وقال مدير المسجد الكبير علي شداد لـ«كونا» إن المسجد يتضمن ثلاثة مصليات وهي المصلى الرئيسي والمصلى اليومي ومصلى النساء بالإضافة إلى القاعة الأميرية.
وأضاف شداد أن المصلى الرئيسي يتسع لنحو عشرة آلاف مصل وتتوسطه قبة ضخمة ترتفع عن الأرض 43 مترا لتضفي على المكان حسا جماليا وتتيح تهوية جيدة ووضوحا في الصوت وتتوسطها قبة أصغر منها مكسوة بأسماء الله الحسنى ومنقوشة بالخط الكوفي يتخللها صفان من الآيات بطول 80 مترا.
وأوضح أن القبة الكبيرة يحيط بها نقوش لأسماء الله الحسنى على شكل قرص الشمس بالخط الكوفي المورق بالأبيض على أرضية سيراميكية زرقاء اللون كما يحيط بالقبة الكبيرة أربع قباب صغيرة منقوشة بالجبس المغربي ويتدلى منها أربع ثريات كبيرة.
ولفت إلى أنه يحيط بالقبة الكبيرة أربعة أعمدة ضخمة يبلغ ارتفاع كل منها 22 مترا مغطاة بالرخام الإيطالي والفسيفساء والزليج المغربي وأسفل كل منها مضخات للهواء البارد مغطاة بمشربيات من خشب الصاج الهندي.
وعن إضاءة المصلى الرئيسي، أفاد شداد بأن هناك إضاءة طبيعية مصدرها النوافذ البالغ عددها 144 نافذة مصممة وفق الطراز الأندلسي تدخل منها أشعة الشمس ومغطاة بالجبس المفرغ المعشق بالزجاج الأبيض، مضيفا أن الإضاءة الصناعية تأتي من أربع ثريات كبيرة تحتوي كل منها على 102 مصباح إضافة إلى 80 ثرية حائطية وسقفية صغيرة.
وذكر ان ذلك المصلى يحوي سبعة محاريب واحد للإمام يتصدر جدار قبلة الصلاة ومكسو من الداخل بالزليج المغربي ونقوش هندسية إسلامية وتعلوه آيات قرآنية كتبت بخطوط متنوعة إضافة إلى وجود ستة محاريب صغيرة يأخذ كل منها شكلا سداسيا حيث ان هذا الشكل يرد الصوت على حافظ القرآن ليساعده على سماع صوته في القراءة والحفظ.
وأفاد شداد بأن منبر المسجد مصنوع من خشب الصاج الهندي وكذلك أبواب المسجد البالغ عددها 22 بابا وهي مزدانة بآيات قرآنية وزخارف هندسية وأدعية دخول المسجد وخروجه.
وعن مصلى النساء، أوضح أنه يقع فوق المصلى الرئيسي ويتسع لنحو ألف امرأة ويطل عليه من خلال 11 مشربية مفرغة تستخدم لسماع صوت الإمام في الصلاة وكذلك للتهوية فيما بنيت حوائطه على شكل أقواس مغطاة بالسيراميك الأصفهاني الملون.
إما عن المصلى اليومي فأشار إلى أنه يقع خلف المصلى الرئيسي ومتصل به، إذ يتسع لنحو 500 شخص ويستخدم للصلوات اليومية، مبينا ان حوائطه بنيت على شكل أقواس من الزليج المغربي ويوجد فيه محراب خاص من خشب الصاج الهندي.
وذكر ان مئذنة المسجد الكبير محاطة بأربعة أعمدة يرتفع كل منها 72 مترا وهي مضلعة الشكل وعدد أضلاعها 12 وكسيت بالحجر السوري ويتوسطها مصعد كهربائي لسهولة الصعود إليها.
وأضاف شداد أن صحن المسجد عبارة عن ساحة فسيحة تتخللها ثمانية أعمدة من الرخام المضلع يتدلى من أسقفه الأندلسية ثمانية فوانيس دمشقية ملونة مشابهة لفوانيس الحرم النبوي إضافة إلى وجود صحنين آخرين صغيرين.
وأوضح أن القاعة الأميرية ملاصقة للمصلى الرئيسي وتم بناؤها بعد انتهاء بناء المسجد بسنتين حيث يستقبل فيها أمير البلاد المهنئين بالأعياد الدينية، كما أنها مكان لاستراحة المشايخ في شهر رمضان، ولها مدخلان أحدهما من داخل المسجد والآخر من خارجه.
وأفاد بأن حوائط تلك القاعة بنيت على شكل أقواس مغطاة بالفسيفساء المغربي تعلوها كلمات التسبيح بالخط الديواني فيما زينت الأسقف بنقوش اندلسية ومقرنصات، مضيفا أن ما يميز القاعة هو وجود نسخة أصلية من المصحف العثماني مكتوب بالخط الكوفي.

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