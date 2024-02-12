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المستشار بورسلي التقى وفداً قضائياً من قطر برئاسة القاضي إبراهيم هلال سعد المهندي

2/12/2024 11:25:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي وفدا قضائيا من قطر الشقيقة برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز القاضي إبراهيم هلال سعد المهندي في إطار تفعيل برنامج الزيارات العملية للمحاكم العليا ومحاكم التمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال اللقاء تم بحث العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين في مجالات العدالة والقضاء والقانون، والرغبة والعزم على تطويرها وتكثيفها بما يخدم توطيد وتعزيز وإثراء التعاون المشترك.
وسيقوم الوفد بزيارة مرافق ودور العدالة والالتقاء بالمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

MENAFN12022024000130011022ID1107843945

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