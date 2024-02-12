المستشار بورسلي التقى وفداً قضائياً من قطر برئاسة القاضي إبراهيم هلال سعد المهندي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي وفدا قضائيا من قطر الشقيقة برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز القاضي إبراهيم هلال سعد المهندي في إطار تفعيل برنامج الزيارات العملية للمحاكم العليا ومحاكم التمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال اللقاء تم بحث العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين في مجالات العدالة والقضاء والقانون، والرغبة والعزم على تطويرها وتكثيفها بما يخدم توطيد وتعزيز وإثراء التعاون المشترك.
وسيقوم الوفد بزيارة مرافق ودور العدالة والالتقاء بالمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
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