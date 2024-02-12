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ممثل رئيس الوزراء وزير الإعلام يفتتح مهرجان القرين الثقافي في دورته الـ 29

2/12/2024 11:25:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتح ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري مهرجان القرين الثقافي في دورته الـ 29 بتكريم كوكبة من الرواد والفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2023.
وقال الوزير المطيري في كلمته خلال الافتتاح الذي أقيم على مسرح الدراما بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي «يشرفني تمثيل سمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، راعي مهرجان القرين الثقافي في دورته الـ 29 في افتتاح فعاليات المهرجان الذي يتزامن مع احتفالات الأعياد الوطنية في بلدنا الغالي».
ورحب بحضور هذا العرس الثقافي الكبير، قائلا: إن «هذه الفعالية تعد أكبر وأهم تظاهرة ثقافية وفنية في الكويت».
وأضاف أن «حمل هذه الدورة من المهرجان لاسم الشاعر القدير الراحل عبدالعزيز سعود البابطين، رحمه الله، لهو تقدير وعرفان بجهود الفقيد الثقافية الكبيرة».
وأفاد الوزير المطيري بأننا نعمل من خلال استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على ترجمة توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، ودعم سموهما الكبير للثقافة والفنون والآداب في البلاد.
وأوضح أن استراتيجية «المجلس» تحرص على تنمية الإنتاج الفكري وتطويره وإثرائه ونشر المعرفة الثرية وتوفير المناخ المناسب للإبداع الفني والأدبي واختيار وسائل نشر الثقافة والفنون الجميلة وتوثيق الروابط والصلات مع الهيئات والمنظمات الثقافية العربية والأجنبية.
وذكر الوزير المطيري أننا «نحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتكريم المؤسسين لهذا الصرح الثقافي الحضاري عرفانا وتقديرا لدورهم الريادي».
وأشار إلى أن «الاحتفال بهذه المناسبة بدأ مع انطلاقة افتتاح الدورة الـ 15 من «مهرجان صيفي ثقافي» الذي تم تنظيمه خلال الفترة الماضية تحت شعار «نهج ثقافي مستدام» مرورا بفعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب ليتوج اليوم بمحطته الأهم وهي مهرجان القرين الثقافي الذي يمثل منذ انطلاقته الأولى عام 1994 منارة ثقافية فكرية وأدبية كويتية بشكل سنوي نؤكد من خلالها تقديم مساهمات وأنشطة تثري الحراك الثقافي والفني بمختلف المجالات».
وهنأ الوزير المطيري المحتفى بهم هذه الليلة والذين شكلوا نواة تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حيث يمثلون جيلا واعيا بضرورة الحفاظ على الثقافة والفنون والآداب وتعزيز دورها في المجتمع وإبراز مكانة الدولة كمنارة ثقافية حضارية.
ولفت إلى أن «اختيار الأديب والشاعر القدير د.خليفة الوقيان كشخصية المهرجان لهذه الدورة يأتي تقديرا لإسهاماته العديدة كقامة ثقافية كويتية أثرت الساحة الأدبية في الكويت والعالم العربي أجمع».
وأشاد المطيري بـ «جهود مبدعي الكويت المحتفى بهم اليوم الذين نالوا جائزة الدولة التقديرية لعام 2023 تقديرا لمسيرتهم الإبداعية الثقافية والفنية والإعلامية التي تركوا من خلالها بصمة كبيرة وأثرا متميزا عبر أعمالهم التي أثرت الحركة الثقافية والفكرية والفنية والأدبية إلى جانب مبدعينا الذين فازوا بجائزة الدولة التشجيعية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية».
وتقدم الوزير المطيري بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح لرعايته الكريمة لهذا الحدث الثقافي الكويتي الكبير.
بدورها، دعت الأمين المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة المحمود في تصريح صحافي الجمهور إلى حضور أنشطة المهرجان المستمر حتى 22 فبراير الجاري، والتي تتنوع ما بين الثقافة والفنون والفكر والإبداع بكل أشكاله ومجالاته.
وأكدت المحمود حرص المجلس على الارتقاء بالشأن الثقافي الكويتي وتطويره إلى مستويات مرموقة خليجيا وعربيا وعالميا من خلال التنوع والشمول في فعاليات المهرجان لهذا العام.
وأفادت بأن الأمانة العامة للمجلس ارتأت للمرة الأولى ومنذ تأسيس مهرجان القرين الثقافي عام 1994 وتزامنا مع احتفالية المجلس بمرور 50 عاما على تأسيسه أن تطلق اسم الشاعر الكبير الراحل عبدالعزيز سعود البابطين، رحمه الله، على الدورة الحالية تقديرا لإسهاماته ودوره المؤثر والكبير في الساحة الثقافية الكويتية والعربية والعالمية ومجهوداته التي أسهمت بشكل خلاق في الانتصار للثقافة العربية وتأصيلها في المحافل الدولية.
وذكرت أن «القرين الثقافي» يحرص على اختيار شخصية كل دورة من المبدعين أصحاب البصمات الواضحة في الحقل الأدبي والثقافي، لذا جاء اختيار الشاعر د.خليفة الوقيان شخصية المهرجان لهذا العام تقديرا لدوره الرائد في الثقافة الكويتية وإسهاماته في تأسيس «المجلس».
ودعت المحمود المثقفين والأدباء الكويتيين إلى الحضور والمشاركة في الندوة الرئيسية للمهرجان وعنوانها «التحرير الأدبي والنشر في الوطن العربي» والعديد من الفعاليات والأمسيات الشعرية والموسيقية ومعارض الكتاب والفن التشكيلي والمحاضرات والندوات المصاحبة.
وتخلل حفل الافتتاح عرض احتفالي موسيقي وطني بعنوان «صدى الشعراء» بقيادة المايسترو د.عامر جعفر، وعزف فرقة أوركسترا من أوزبكستان بقيادة المايسترو كمال الدين أورين ياف، ومشاركة الفنان جاسم النبهان ليحكي دور الشعراء الرواد في الكويت وصداهم في الوطن العربي والذين أثروا بكلماتهم وأقلامهم حياتنا.
كما عزفت الفرقة مقطوعات موسيقية لأغنيات كويتية بمشاركة أصوات كورال كويتية ومشاركة متميزة من النهام القطري منصور المهندي الذي أمتع الجمهور بصوته الذي صدح بالنهمة العالية وفنون البحر، وعزفت أيضا مقطوعات حماسية في وقفة تضامنية من المهرجان لدعم القضية الفلسطينية.
واختتم العرض بأغنية كويتية وطنية وبالنشيد الوطني.

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