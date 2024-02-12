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((الأرصاد)): طقس الليلة بارد مع فرصة لتكون الضباب والحرارة المتوقعة 9 درجات مئوية

2/12/2024 11:25:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس الليلة «بارد وغائم إلى غائم جزئيا» لتصل درجة الحرارة الصغرى المتوقعة إلى 9 درجات مئوية.
وذكرت «الأرصاد» في بيان مساء اليوم الأحد إن حركة الرياح المتوقعة ستكون شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات لتتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.
وأضافت أن الطقس المتوقع ليوم غد الإثنين سيكون معتدلا نهارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة لتتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

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