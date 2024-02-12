((الأرصاد)): طقس الليلة بارد مع فرصة لتكون الضباب والحرارة المتوقعة 9 درجات مئوية

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس الليلة «بارد وغائم إلى غائم جزئيا» لتصل درجة الحرارة الصغرى المتوقعة إلى 9 درجات مئوية.
وذكرت «الأرصاد» في بيان مساء اليوم الأحد إن حركة الرياح المتوقعة ستكون شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات لتتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.
وأضافت أن الطقس المتوقع ليوم غد الإثنين سيكون معتدلا نهارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة لتتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع ظهور بعض السحب المتفرقة.
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