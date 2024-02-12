بالفيديو.. الظفيري: 4 ركائز أساسية يعتمد عليها نموذج التحول الرقمي

آلاء خليفةتحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.مشاري الحربي وبحضور أمين عام الجامعة بالإنابة أ.د.فايز الظفيري وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، نظمت شعبة تكنولوجيا التعليم في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية محاضرة توعوية بعنوان «الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي» بإشراف أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الكويت د.وليد خالد العنزي وبالتعاون مع الحرس الوطني، حيث تحدث في المحاضرة الرائد محمد ناجي والملازم م. فهد ناصر.وفي البداية، قال أمين عام جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري إننا في مجتمع متغير سريع، حيث اصحبنا اليوم نسعى للعالمية وليس للعولمة فحسب، لافتا إلى ان ثقافة واهتمامات وتفاعل الشباب اليوم أصبحت مشتركة من خلال الألعاب الالكترونية ووسائل التواصل المتاحة، موضحا أن العالم يعيش في ديناميكية متغيرة لابد ألا نغفل عنها كتربويين وعلماء وباحثين وطلاب علم خاصة في كلية التربية.وأكد الظفيري على أهمية إعداد المعلم العالمي كما هو إعداد الطالب العالمي الذي يتمتع بقيم ومفاهيم مشتركة تعتمد على الاحترام المتبادل للاختلافات، لافتا إلى ان الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني اصبح عبئا على البعض وليس تفاهما مشتركا على الاطراف، وكل من اختلف مع الآخر هجم عليه سيبرانيا او استخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي، مؤكدا أهمية الندوة في التركيز على استخدام الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي بالأمور الايجابية.وتابع الظفيري قائلا: اذا كنا ننشد التغيير الايجابي علينا المبادرة بإحداث هذا التغيير عبر التوعية بمفهوم الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ضرورة التركيز على ان نموذج التحول الرقمي يعتمد على 4 ركائز أساسية متمثلة في التوعية والتقبل والجاهزية والمواءمة.بدوره، ذكر د.وليد العنزي ان الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي سيشكلان خارطة بحثية قادمة لمستقبل البحث العلمي والتعليم بشكل عام لاسيما في كلية التربية لابد من استثماره تعليميا وتربويا.وقال العنزي: هناك مخاوف عدة تعتلي الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي كأي أمر جديد والسؤال المطروح: هل يهدننا نحن كوجود للمعلم داخل المدارس والجامعات وهل يشكل خطر على العمل الإداري في جميع مؤسسات الدول، هل يمكن ان يستعين الطالب بمثل تلك الممارسات التكنولوجية استثمارا سلبيا يؤدي لعدم عدالة وتنافس بينه وبين زملائه؟ موضحا ان جميع تلك التساؤلات مطروحة للنقاش.

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