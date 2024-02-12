بالفيديو.. السفير الإيراني: نسعى لإيجاد علاقات متزنة مع دول الجوار

إصدار مائة ألف تأشيرة للمواطنين الكويتيين لزيارة إيران بهدف السياحة والعلاج دليل على الوشائج القوية والعلاقات الأصيلة بين البلدين

أسامة ديابأشاد سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى البلاد محمد توتونجي بتطور العلاقات الإيرانية ـ الكويتية والتي وصفها بالتاريخية، موضحا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنظرتها الواقعية للجغرافيا السياسية للمنطقة سعت لإيجاد علاقات متزنة مع دول الجوار وتعتمد على الوفاق والقواسم المشتركة الدينية والشعبية والتي تتفوق على نقاط الافتراق لتعزيز وتأصيل هذه العلاقات، مضيفا: وفي هذا الإطار نجد علاقاتنا مع الكويت تسمو على العلاقات الرسمية بسبب علاقات القرابة والمصاهرة بين الشعبين والمسيرة التاريخية للتواصل التجاري حيث تبدلت إلى علاقات عميقة ومتجذرة.جاء ذلك في مجمل كلمة السفير الإيراني التي ألقاها خلال حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني والذكرى الـ45 لانتصار الثورة الإسلامية بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون أسيا السفير سميح حيات ولفيف من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى البلاد.وأضاف توتونجي أن إصدار مائة ألف تأشيرة للمواطنين الكويتيين لزيارة إيران بهدف السياحة والعلاج هو دليل هذه الوشائج القوية والعلاقات الأصيلة بين البلدين، موضحا أنه مع مرور 62 عاما من العلاقات الديبلوماسية بين إيران والكويت نجد العلاقات المتزنة قائمة بين البلدين ونحن اليوم بصدد استثمار التجارب الحالية لإيجاد علاقات تسير نحو الأفضل، مضيفا: ونسعد كذلك لأن هذا الأمر هو موضع اهتمام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا التوفيق والسداد لحكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح، آملا أن نشهد في هذه المرحلة مبادرات عملية من الجانبين لتعزيز وتمتين العلاقات الثنائية.وبالعودة المناسبة قال توتونجي إن الثورة الإسلامية تعتبر نقطة فارقة في التاريخ الايراني وذلك بطرحها مفاهيم السيادة الدينية للشعب ودعم المستضعفين والتصدي للاستكبار حيث نالت قبول أبناء الشعب الإيراني بأجمعه.وأضاف أن الثورة الإسلامية الإيرانية ومن خلال إحياء مبدأ الاعتماد على الذات في نفوس الشباب وتطبيق شعار «نحن قادرون» حققت تطورات مذهلة في مجال العلوم والتقنيات المختلفة واخترقت قمم العلوم الذرية وتقنية النانو والجو فضائية والطبية بفضل مواهب وعلوم شبابها. ولفت إلى أن العدوان الصهيوني الحاقد على غزة وقتل المئات من أبناء الشعب الفلسطيني يعتبر جرائم حرب تقع أمام صمت بل ودعم من قبل دول كبرى، وبعد التعاطف الشعبي العالمي الذي شهدناه في العالم لابد من تكاتف دولي لوقف هذه المجازر البشعة.وتابع: أنتهز هذه الفرصة وأوجه الدعوة للسادة السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي الأعزاء الذين منعتهم البروباغاندا من مشاهدة الواقع الإيراني للسفر إلى إيران والتي لا تبعد سوى ساعة عن الكويت ليتعرفوا على المواقع التاريخية والثقافية والطبيعية الفريدة لأن السفر إلى إيران كما يقول المثل (من سمع ليس كمن رأى).