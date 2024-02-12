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السفارة الأميركية تطلق حملة ((انتو مستقبلها)) احتفالاً بالعيد الوطني وعيد التحرير

2/12/2024 11:25:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أطلقت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت حملة بعنوان «انتو مستقبلها» احتفالا بالعيد الوطني وعيد تحرير الكويت الموافقين لـ 25 و26 فبراير. تسلط هذه الحملة، والتي تستمر لمدة أسبوعين، الضوء على قصص نجاح وإنجازات الخريجين الكويتيين من الجامعات الأميركية وبرامج التبادل.
وأوضحت السفارة الأميركية في البلاد في بيان صحافي أنها تسعى لتعزيز سبل التفاهم والتعاون بين الكويتيين والأميركيين من خلال برامج التبادل الثقافي والتعليمي والتي تهدف بدورها إلى تمكين الشباب الكويتي وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في بيئة العمل وتأهيلهم للفرص القيادية.
وتابعت: بالإضافة إلى ذلك، تقدم السفارة الاستشارات التعليمية والقنصلية لتسهيل عملية التسجيل في الجامعات وفي برامج التبادل، وذلك عن طريق الندوات التعريفية التي تقام في المدارس والجامعات وعبر الارشادات التي يتم بثها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. و«تتضمن حملة» انتو مستقبلها «عدة فعاليات وأنشطة مثل المعارض التعليمية، وحفلات استقبال وتعارف للخريجين، ومقابلات تلفزيونية وإذاعية مع خبراء في الدراسة في أميركا واختصاصيين في التأشيرات الطلابية، بالإضافة إلى زيارات للمدارس الخاصة في الكويت.
وأضافت السفارة: من خلال هذه المبادرات، نأمل في تشجيع المزيد من الكويتيين على مواصلة تعليمهم في الجامعات الأميركية والمشاركة في برامج التبادل لدينا. ويتطلع فريق EducationUSA التابع للسفارة الأميركية إلى الترحيب بالطلاب وأولياء الأمور في معرض Q8EduEx في الفترة من 14 إلى 15 فبراير الجاري في أرض المعارض بمشرف (صالة 8).
وختم البيان بتوضيح أنه من الممكن الحصول على مزيد من المعلومات حول الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، عبر التواصل مع المستشاري على العنوان التالي: «[email protected] وزيارة الموقع على ».

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