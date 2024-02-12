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الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني

2/12/2024 11:25:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحدث ملازم م. فهد ناصر، عن الحماية الشخصية عبر الانترنت، مؤكدا على أهمية تجنب استخدام شبكات WI -FI العامة والتأكد من ان الموقع الالكتروني الرسمي يستخدم بروتوكول HTTPS بالاضافة إلى ادخال الحد الأدنى من بياناتك الشخصية والمصرفية في المواقع والتطبيقات الإلكترونية، مشددا على ضرورة استخدام برامج موثوقة لمكافحة برمجيات تصفح الإنترنت الضارة.
كما تحدث ناصر عن الذكاء الاصطناعي، موضحا انه تقنية تحاكي الذكاء البشري على أداء المهام ويمكنه بشكل متكرر تحسين نفسه استنادا إلى المعلومات التي يجمعها
ولفت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تعزيز الامن السيبراني، وابرزها الكشف التلقائي عن التهديدات وتحليل البيانات الضخمة، بالاضافة إلى الاستجابة الفورية.

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