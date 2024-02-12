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فيصل الحمود: المستوى المتميز للطاقات الشبابية مشرّف بالمحافل العلمية الدولية

2/12/2024 11:25:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل المستشار في ‫الديوان الأميري ‫الشيخ ‫فيصل الحمود المالك الصباح الباحثة فادية طالب الرفاعي والدكتور شرف خالد الشرف، وذلك بمناسبة فوز الباحثة فادية الرفاعي بالمركز الأول كأفضل باحثة ومتحدثة ممثلة عن جامعة الكويت (كلية الحقوق) في المسابقة العالمية (نموذج الأمم المتحدة) في جامعة كوين ماري في لندن وتلك الجائزة تعكس المستوى العلمي المتميز لطلبة جامعة الكويت في المحافل الدولية، مؤكدا أن تلك الجهود العلمية محل تقدير القيادة السياسة متمنيا لها ولجميع الطلبة وجميع كوادرنا الشبابية في تحصيلهم العلمي تحقيق ما يصبون إليه نحو مزيد من الازدهار والرفعة في المجال البحثي والأكاديمي.
وأكد الحمود على أن الكويت مليئة بالشباب الطموح المليء بالطاقة المتجددة في شتى مجالات العمل والكوادر الكويتية المتميزة والباحثين والمبدعين والمخترعين.

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