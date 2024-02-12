الصندوق الكويتي للتنمية بحث التعاون المشترك مع مملكة بوتان

(MENAFN
- Al-Anbaa) اجتمع الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان الصديقة بكل من المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر ونائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة إيمان بدر العبدالرزاق.
وتناول الاجتماع آخر التطورات والمستجدات الخاصة بالتعاون الإنمائي الثنائي، كما تطرق إلى مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين وآليات تطويرها وصولا الى الأهداف المرجوة المشتركة بين كل من الصندوق الكويتي وحكومة مملكة بوتان.
حضر الاجتماع مراقب إدارة العمليات لشؤون دول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي في الصندوق الكويتي للتنمية يوسف غازي البدر.
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