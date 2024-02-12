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الصندوق الكويتي للتنمية بحث التعاون المشترك مع مملكة بوتان

2/12/2024 11:25:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اجتمع الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان الصديقة بكل من المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر ونائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة إيمان بدر العبدالرزاق.
وتناول الاجتماع آخر التطورات والمستجدات الخاصة بالتعاون الإنمائي الثنائي، كما تطرق إلى مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين وآليات تطويرها وصولا الى الأهداف المرجوة المشتركة بين كل من الصندوق الكويتي وحكومة مملكة بوتان.
حضر الاجتماع مراقب إدارة العمليات لشؤون دول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي في الصندوق الكويتي للتنمية يوسف غازي البدر.

MENAFN12022024000130011022ID1107843934

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