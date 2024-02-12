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اتفاقية تعاون بين ((المهندسين))وجمعية مراقبة الصحة الهيكلية المدنية

2/12/2024 11:25:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في ختام حفل الافتتاح وبحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية د.نورة المشعان، وقع رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل ورئيس جمعية مراقبة الصحة الهيكلية المدنية بكندا د.فيرنر لينهارت اتفاقية تعاون بين الجمعيتين لتعزيز وتطوير علاقة العمل وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين والنهوض بمهنة الهندسة وإفادة المجتمع.
وتسمح الاتفاقية لأعضاء الجانبين بالمشاركة في الفعاليات العلمية والبحثية التي يقيمها أي من الجانبين، وتشجيع وتنظيم ورعاية الندوات والمؤتمرات والاجتماعات ذات الاهتمام المشترك، ونقل المعرفة والخبرات التقنية وتوطينها، وأن تعمل جمعية المهندسين الكويتية على نشر فعاليات جمعية مراقبة الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإنشاء مقر اقليمي دائم لها بالكويت.

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