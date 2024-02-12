اتفاقية تعاون بين ((المهندسين))وجمعية مراقبة الصحة الهيكلية المدنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) في ختام حفل الافتتاح وبحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية د.نورة المشعان، وقع رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل ورئيس جمعية مراقبة الصحة الهيكلية المدنية بكندا د.فيرنر لينهارت اتفاقية تعاون بين الجمعيتين لتعزيز وتطوير علاقة العمل وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين والنهوض بمهنة الهندسة وإفادة المجتمع.
وتسمح الاتفاقية لأعضاء الجانبين بالمشاركة في الفعاليات العلمية والبحثية التي يقيمها أي من الجانبين، وتشجيع وتنظيم ورعاية الندوات والمؤتمرات والاجتماعات ذات الاهتمام المشترك، ونقل المعرفة والخبرات التقنية وتوطينها، وأن تعمل جمعية المهندسين الكويتية على نشر فعاليات جمعية مراقبة الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإنشاء مقر اقليمي دائم لها بالكويت.
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