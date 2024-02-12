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صالح العجيري وصبر أيوب.. بقلم: جمال عبدالله العجيري

2/12/2024 11:25:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حلت علينا الذكرى الثانية لرحيل العالم الفلكي العم د.صالح محمد العجيري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في 10 فبراير 2022.
سأتطرق في السطور التالية إلى الجانب الآخر من حياة هذا الرجل المحبوب المرح وصاحب الابتسامة، التي كان يكتم وراءها معاناة مريرة في حياته، صبر عليها بصلابة وتعايش معها حتى آخر أيام عمره.
وقد اعتاد الناس أن كل من تقع عليه مصائب تفوق احتمال البشر ويصبر عليها يطلق عليه صبر أيوب عليه السلام.
ولد العم صالح العجيري وهو يتيم الأم، صبر وتحمل وأشرف على رعاية اخوته الصغار وهو الذي يحتاج إلى رعاية.
رزقهم الله بأم بديلة زوجة لوالده التي وجد عندها كل الحب والحنان والرعاية وقد تعلق بها بشدة عوضته فراق أمه، لكن تلك الفرحة لم تدم طويلا وصدم بفراقها، رحمها الله.
أخذه والده لقبيلة الرشايدة الأفاضل المجاورة لحيهم في منطقة جبلة، حتى يبعده عن التفكير بفقدان الأم لأن الطفل الكبير يعي أكثر من إخوته الصغار، وجد عندهم كل الرعاية والاهتمام، ثم عاد وهو يحمل خبرات مفيدة.
كبر وتزوج وأنجب أربعة أبناء وبنتا وتلك كانت اجمل فترات حياته، فكان الابتلاء التالي بأسرته.
أصيبت زوجته بمرض أفقدها القدرة على الحركة، ليتم احضار ممرضة لها كي ترعاها، لكنها رفضت في البداية ان يطلع عليها سوى زوجها سترها وغطاها، فتفرغ لرعايتها يقلبها كل فترة، مرة جهة اليمين ومرة جهة اليسار كي لا يتقرح ظهرها، انقطع عن العالم الخارجي وظل صابرا وراضيا، اي بشر هذا الذي يتحمل كل ذلك وهو بهذه السن، ولكنها هي التي قال عنها بإحدى المقابلات لو خيروني بأحد يكون معي بالجنة فسأختار زوجتي أم محمد.
في أحد الأيام صعق بمصيبة حدوث حريق في بيته بمنطقة الروضة نجم عنه وفاة زوجته وابنه الأكبر محمد وأصيب هو باختناق نقل على اثره للمستشفى ترتب عليه التهاب حاد بالصدر لازمه حتى آخر ايامه، صبر وتماسك على فراق اغلى الناس لديه بالدنيا، وعاد لممارسة حياته الطبيعية مرحا يداعب الناس وهو يدوس على آلامه وجراحه.
فجع بخبر اصابة احد ابنائه بجلطة في المخ افقدته القدرة على المشي والنطق، فظل يتابع حالته ويترقب اي أمل في أن تتحسن حالته دون جدوى حتى آخر يوم في حياته ولكنه كان صابرا راضيا بقضاء الله وقدره.
اصيب بفيروس كورونا انتقل اليه من احدى ممرضاته اثناء تبديل النوبة في بيته وهو بسن المائة وبضعة شهور، دخل بغيبوبة وبالعناية المركزة، حتى تحسنت حالته لكن ظل النطق صعبا عليه مع احتفاظه بكامل ذاكرته.
الضربة القاصمة كانت اثناء مناوبة ابنه البار جمال الذي ترك بيته واسرته وتفرغ لمتابعة حالة والده العزيز، وكان يتناوب مع الممرضة، في احدى الليالي ذهبت الممرضة للنوم في وقت متأخر، وجمال مستلق بالصالة ويتابع والده بالغرفة المجاورة على فترات ويقاوم الارهاق، في الصباح الباكر استفاقت الممرضة واذا بجمال قد توفي وهو في مكانه اثر سكتة قلبية، كيف سيتم التعامل مع الموقف وهو محتفظ بكامل ذاكرته، القرار كان هو ابلاغه بالخبر خوفا من احتمالية ان يعزيه احد من خارج العائلة، فتم ابلاغه بالفجيعة، بالتأكيد كان يتألم بشدة بداخله من هول المصيبة، الا انه لم يكن يستطيع النطق او التعبير عن حالته، لكنه ظل صابرا صبر ايوب حتى توفاه الله.
رحم الله العم الدكتور الفلكي صالح محمد العجيري المرح المحبوب، وجعل كل هذه الفتن والمصائب في ميزان حسناته وأسكنه الفردوس الأعلى.

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