ساري لـ ((الأنباء)): 5209 مستفيدين من خدمات ((الرعاية الاجتماعية)) غير الإيوائية

توزيع «ماجلة رمضانية» على أبناء الحضانة العائلية المستقلين بالتنسيق مع «زين» و«إحياء التراث»

بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون بالتكليف الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية عبدالعزيز ساري حرص الوزارة على إشراك نزلاء «الرعاية الاجتماعية» في كل المناسبات والاحتفالات، معلنا إعداد برنامج خاص بالأعياد الوطنية ينطلق 15 فبراير الجاري تحت شعار «عز وفخر» حيث سيتم رفع العلم برعاية وزير الشؤون وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، ومن ثم تنطلق الاحتفالات داخل الدور الإيوائية بكل الإدارات التي تقدم الخدمات للنزلاء: المسنين، والأحداث، والحضانة العائلية.وقال ساري في تصريح لـ «الأنباء»: كما سيتم تنظيم المخيم الربيعي لـ 21 نزيلا من القطاع خلال الشهر الجاري من قبل إدارة التوعية والإرشاد تحت شعار «نعمة وطن»، إلى جانب تنظيم مكتب المراقبة الاجتماعية - الرعاية اللاحقة في إدارة الأحداث احتفالا بالأعياد الوطنية في 13 الجاري.وبشأن مشاريع المرحلة المقبلة، قال: جرياً على العادة السنوية واستعدادا لشهر رمضان المبارك، هناك العديد من المشاريع ستنفذ في القطاع بالتنسيق مع جمعية إحياء التراث الإسلامي، ومنها «إفطار صائم» ويشمل توزيع وجبات الإفطار للعمالة داخل القطاع إلى جانب الاستعداد لتوزيع «ماجلة» رمضانية لأبناء الحضانة العائلية المستقلين بالتنسق مع «إحياء التراث» وشركة زين للاتصالات إلى جانب تنظيم الإفطار الجماعي للنزلاء والعاملين بحضور وزير الشؤون، كما ستكون أبواب القطاع مفتوحة لاستقبال الفرق التطوعية لتقديم البرامج خلال شهر رمضان، وذلك بعد الحصول على الموافقات المسبقة.وبين أن الوزارة تعمل على قدم وساق للتحضير للاحتفال بيوم اليتيم العربي، متوجها بالشكر لجميع العاملين داخل القطاع على تواجدهم المستمر مع النزلاء وتوفير احتياجاتهم والسهر على راحتهم.وحول أعداد المستفيدين من خدمات القطاع، بين انه يقدم خدماته لنزلاء الدور الإيوائية ويبلغ عددهم 179 نزيلا موزعين كالآتي: إدارة المسنين 17 نزيلا، وإدارة الحضانة العائلية 112 نزيلا و«الأحداث» 50، مشيرا إلى أن المستفيدين من خدمات القطاع غير الإيوائية يبلغ 5209 منهم 3781 مسنا، و959 يتيما و469 حدثا، حيث تقدم لهم كل الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية.