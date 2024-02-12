Tuesday, 13 February 2024 10:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق مؤتمر ((المرأة العربية والسلام والأمن)) الخميس

2/12/2024 11:25:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية عن انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي «المرأة العربية والسلام والأمن.. التحديات أمام النساء في المنطقة العربية» تحت شعار «وقف الحرب على غزة .. الآن وليس غدا»، وذلك يوم الخميس المقبل برعاية وزير الخارجية عبدالله اليحيا.
وقالت رئيسة الاتحاد الشيخة فادية السعد إن المؤتمر يقام بالتعاون مع منظمة المرأة العربية ومشاركة نخبة من وزيرات المرأة وممثلي بعض المنظمات الأممية والدولية والإقليمية المعنية بشؤون المرأة، منوهة بما يمثله المؤتمر من أهمية بالغة في ظل الأحداث الدولية الراهنة وما يعكسه من جهود دولية ومحلية في مناهضة العنف ضد المرأة والطفل أثناء النزاعات المسلحة.
ولفتت السعد إلى أن المؤتمر يحظى بحضور عدد من الشخصيات النافذة منهم وزير الخارجية الأسبق في جمهورية مصر العربية السفير محمد العرابي والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أ.د.فاديا كيوان والمديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة - المكتب الإقليمي للدول العربية د.سوزان الضاغن والمستشارة في الرئاسة الفلسطينية ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية فريال سالم.
وقالت إن برنامج حفل الافتتاح يشتمل على كلمة متلفزة تلقيها رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية د.مايا مرسي فضلا عن جلسة خاصة يتحدث خلالها رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية د.طارق متري حول «الحرب على غزة ومستقبل القضية الفلسطينية»، موضحة ان المؤتمر يحظى بحضور ومشاركة فاعلة في جلساته لعدد من القامات تقدم أوراق عمل مهمة تسلط الضوء على العديد من القضايا الملحة وطرحها على طاولة البحث والنقاش وتبادل وجهات النظر، ومنهم وزيرة شؤون المرأة في فلسطين د.آمال حمد، ومديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسط د.رنا الحجة.
وذكرت أن المؤتمر الذي يشهد انعقاد خمس جلسات عمل يسلط الضوء على عدد من المحاور المهمة، حيث تستعرض الجلسة الأولى «دور المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ورصد جرائم الاحتلال ضد النساء والفتيات»، و«قراءة في الوضع الصحي في قطاع غزة»، و«وثيق تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة»، مبينة أن الجلسة الثانية تتناول محور «تداعيات وآثار احتلال الكويت 1990»، و«آثار النزاع المسلح في السودان على المرأة والطفل والخطوات نحو السلام»، بينما تتناول الجلسة الثالثة «محور القانون الدولي الإنساني ومنظومة القرارات الخاصة بالمرأة والسلام والأمن».
وتابعت: تتناول الجلسة الرابعة محور «من وقف النار إلى الحلول المستدامة.. كيفية العودة إلى مبادرة دولية للعدالة والأمن والسلام في فلسطين» بينما تتناول الجلسة الخامسة «مساعي الآليات الوطنية العربية في سياق تنفيذ القرار رقم 1325»، مشيرة إلى أن الجلسة الختامية ستشهد الاعلان عن إطلاق نداء الكويت حول حماية النساء والأطفال في المنطقة العربية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.

MENAFN12022024000130011022ID1107843929

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث