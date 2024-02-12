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((لوياك)) تنظّم رحلة للفتيات إلى بريطانيا

2/12/2024 11:25:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت «لوياك» برعاية بنك الكويت الوطني رحلة إلى المملكة المتحدة تم تخصيصه للفتيات من 14 إلى 17 سنة وبمشاركة 8 منتسبين، وهو برنامج مخصص للقيادة الشابة يتضمن منهج العادات السبع للمراهقين الأكثر فاعلية ويأتي بالتعاون مع شركه فرانكلين كوفي للتعليم، حيث تضمنت الرحلة العديد من الأنشطة، منها ركوب الدراجات واستكشاف الغابة والتعرف على النظام البيئي بمشاركة مختصين في هذا المجال، بالإضافة إلى مسابقة كنز وأنشطة تعلم الطهي والاعتماد على النفس.
ويأتي البرنامج بهدف صنع جيل من القادة المفكرين وصقل المواهب الشابة وتعزيز مدى الوعي لديهم وتقوية شخصيتهم وتعزيز مبادئ عديدة أخرى.
وقالت مدير التطوير الاستراتيجي في «لوياك» نينار القامس إن الرحلة توفر القيادة الدولية للطلاب وتعطيهم الفرصة وتساعدهم على إمكانية الخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم، واستكشاف ثقافة جديدة، وممارسة مهاراتهم القيادية في بيئة عالمية، واستكشاف مجموعة واسعة من الأنشطة.
وتابعت القامس: ثبت أن مثل هذه البرامج الغامرة تزيد من الوعي الذاتي لدى الشباب وتساعدهم على اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق أهدافهم الشخصية.
بدورها، قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني دانة الفرس إن الرحلة تأتي في إطار دعم البنك فعاليات وأنشطة مؤسسة لوياك ذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تلتقي مع الأهداف المجتمعية للمؤسستين والتي تخدم المجتمع من خلال العمل على أهداف مستدامة عدة تتعلق بالشباب والشابات وتمكينهم.
وأضافت الفرس: إن البنك يحرص باستمرار على دعم الشباب من خلال رعاية مثل هذه البرامج الهادفة، لتعليم الشابات، لاسيما في عمر المراهقة، على العادات الأكثر فاعلية، منها تحمل المسؤولية وتطوير شخصيتهم وتعزيز ثقتهم في أنفسهم، وكيفية تحديد أهدافهم المستقبلية.

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