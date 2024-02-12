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((العلوم الإدارية)) اختتمت البرنامج التدريبي لإدارة المرافق

2/12/2024 11:25:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت كلية العلوم الإدارية، ممثلة بمركز التميز في الإدارة، البرنامج التدريبي لإدارة المرافق بنسخته الرابعة بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب وكرمت خريجي البرنامج، بحضور القائم بأعمال العميد المساعد للتخطيط والتدريب والمختبرات د.نواف العبدالجادر، وناصر الشيخ نائب المدير العام لقطاع المشاريع الشبابية بالتكليف في الهيئة العامة للشباب، ود.أنور الشريعان مدير وحدة الاستشارات والدراسات بمركز التميز في الإدارة ود.هاشم الطبطبائي رئيس فريق صناع العمل التابع للهيئة العامة للشباب.
في البداية، رحب القائم بأعمال العميد المساعد للتخطيط والتدريب والمختبرات د.نواف العبدالجادر بالحضور، مهنئا المتدربين على نجاح البرنامج، مؤكدا حرص جامعة الكويت على بناء قنوات مختلفة بين شتى مؤسسات الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، مشيدا بالدور التنموي الذي تؤديه الهيئة العامة للشباب في دعم الشاب الكويتي لصقل مهاراته وتنمية قدراته وتطوير أفكاره من خلال توفير جو وبيئة عمل ممتازة لخلق مشاريع تنموية تسهم في ازدهار سوق العمل.
وبين العبدالجادر أن مركز التميز يقوم بتقديم مجموعة من البرامج والأنشطة الهادفة وتعزيز الخدمات الاستشارية في عدة مجالات وذلك من خلال الاستعانة بعدد من المستشارين الأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بمختلف تخصصاتها التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الإدارية.

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