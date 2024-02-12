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المطيري والعسومي بحثا مستجدات الأوضاع على الساحة العربية

2/12/2024 11:25:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة ـ هناء السيد
أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالسياسة الكويتية بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، معربا عن التقدير الكبير لجهود سموه البناءة في دعم التضامن العربي والدفاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري بمقر مندوبية دولة الكويت في القاهرة.
وقال السفير طلال المطيري ان العسومي أكد خلال اللقاء أهمية دور دولة الكويت في المحافل العربية والإقليمية والدولية لدعم فلسطين وكذلك دورها المحوري في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.
وأشاد بإسهامات البرلمان العربي في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن جهود البرلمان ساهمت كثيرا في التنسيق والتعاون الوثيق بين الديبلوماسية الرسمية والديبلوماسية البرلمانية.
وأضاف السفير أن اللقاء تطرق إلى بحث التعاون بين الجانبين في مسائل محل اهتمام مشترك وقضايا ومستجدات الأوضاع على الساحة العربية.

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