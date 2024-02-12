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الساحل يسجل نوناتو ويضم 5 محليين

2/12/2024 11:25:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
تحصل الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي الساحل، على الاستمارة الخاصة بمحترفه البرازيلي المهاجم باتريك نوناتو (27)، ليصبح جاهزا للمشاركة في منافسات دوري زين للدرجة الأولى بدءا من المباراة المقبلة لـ «أبناء أبو حليفة»، والتي تجمعهم مع التضامن غدا الأربعاء.
وفي سياق متصل، أكمل الجهاز الإداري برئاسة د. أحمد عجب تعاقداته المحلية بضم 5 لاعبين دفعة واحدة، وهم: نواف الشيباني، وفهد السلامة، وحسين الحربي، وفالح العجمي، وهادي الحربي، ليصبحوا بتصرف المدرب الوطني محمد العزب، الذي يسعى للعودة بالفريق إلى الدوري الممتاز، رغم المنافسة القوية التي تجمعه مع اليرموك المتصدر بـ 16 نقطة، والتضامن الذي يتساوى معه في عدد النقاط (13 نقطة) بالمركز الثالث، علما أن الأول والثاني يتأهلان مباشرة إلى «الممتاز».

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