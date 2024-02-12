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الخطيب: الفحيحيل يعاني إهدار الفرص السهلة

2/12/2024 11:25:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي
أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ظاهر العدواني بعد الخسارة من الفحيحيل 1-2 في الجولة الـ 15 من دوري زين الممتاز أن الفريق شارك في المباراة ولديه ما يقارب 8 لاعبين غائبين، لكن نحن فريق متكامل بوجود لاعبين تحت 21 الذين أشكرهم على المجهود والأداء الممتاز والقتال حتى النهاية ومحاولة العودة بالمباراة رغم قلة خبرتهم والتي خانتهم في الدقائق الأولى بسبب الارتباك.
وأشار العدواني إلى أن التوقف يؤثر على جميع الفرق خصوصا التي تكون في رتم تصاعدي، مشيرا إلى أن هدف النصر هذا الموسم هو البقاء ضمن الـ 6 الأوائل، ونحن حاليا في مركز مريح لكننا نريد حسم الأمور بشكل مبكر خلال الجولات المقبلة.
من جانبه، أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل السوري فراس الخطيب عدم رضاه عن أداء فريقه في الشوط الثاني من المباراة التي جمعته مع النصر.
وأشاد الخطيب بخصمه النصر، وقال: «واجهنا أحد أفضل الفرق التي تقدم كرة قدم ذات مستوى ثابت، وقد تمكنا من تقديم أداء رائع في الشوط الأول، ولكن عاب الفريق توالي إهدار الفرص السهلة للتسجيل، وهذا كاد يكبدنا نقاط المباراة في الشوط الثاني».
وأشار الخطيب إلى أن أحد أهم العناصر النفسية التي يجب توافرها لدى أغلب اللاعبين، هو طريقة التفكير أثناء المباراة، فالتقدم بهدف أو هدفين يجب ألا يكون كافيا، بل يستوجب معه المحافظة على جودة الأداء، بل رفع الرتم العام للفريق، لضمان الفوز، ولقطع الطريق على الخصم بالعودة للمباراة مجددا.
من جانبه، ذكر مدير الفحيحيل نجم العنزي أن الفريق يعاني بسبب عدم توافر ملاعب للتدريب، وقال: «تواجهنا مشكلة ذات تأثير كبير على الفريق بدنيا ونفسيا، حيث لا يوجد ملعب دائم للفريق، نظرا للإنشاءات الكبيرة في النادي، ما يجعلنا في حال دائمة من البحث عن ملعب ذي أرضية جيدة للتدرب عليه، وهذا الأمر غير متوافر على الأغلب».

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