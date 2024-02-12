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الكويت والقادسية.. ((قمّة وهمّة)) اليوم

2/12/2024 11:25:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
يشهد ستاد جابر الدولي مساء اليوم مواجهة مرتقبة تجمع الكويت برصيد 33 نقطة مع القادسية بـ 32 نقطة في صراع السباق على صدارة دوري زين في جولته الـ 15، وكعادتهما في إحياء التنافس بين فرق المقدمة، كما يلتقي كاظمة بـ 17 نقطة مع خيطان المتأخر بـ 7 نقاط على ستاد الصداقة والسلام من أجل تحسين المراكز.
الكويت بقيادة مدربه نبيل معلول تمسك بالصدارة حتى ما قبل مباراة منافسه العربي مع الجهراء أمس، وقد استعد لمواجهة اليوم أفضل استعداد لمواصلة الصدارة بعد آخر فوز له على خيطان بهدف قبل توقف الدوري، ورغم أن الأبيض قد خرج من مسابقة كأس سمو الأمير وهو حامل لقبها بعد خسارته من التضامن بركلات الترجيح، فإنه قادر على العودة بقوة في مباراة اليوم، حيث تعتبر منافسته مع القادسية حالة خاصة بينهما، معتمدا على عناصر ذات خبرة تساعد مدربه على اختيار الأنسب للمواجهة اليوم.
أما القادسية، فقد فاز في آخر مباراة له في الدوري على النصر مكنه من البقاء قريبا من الصدارة، وقد استعد لمباراة اليوم بقيادة مدربه محمد المشعان بعناصره التي حققت الفوز على العربي الخميس الماضي في نصف نهائي كأس سمو الأمير في واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، ويحسب ذلك للمدرب المشعان الذي نجح في أول اختبار «ديربي» له منذ توليه المهمة خلفا للمدرب محمد إبراهيم، ويدخل اليوم أيضا مع لاعبيه في اختبار آخر صعب يتطلب منه حيطة في الدفاع وتنظيما في الهجوم، ويغيب عن الأصفر مدافعه فيصل الشطي للإصابة، ومن المرجح عودة خالد ابراهيم أساسيا اليوم بعدما لعب بديلا في مباراة العربي الماضية.
وفي مباراة كاظمة وخيطان، فإن البرتقالي مازال متأرجحا في مستواه رغم بعض الإصلاحات التي أحدثها المدرب محمد دهيليس، وخرج من بطولة كأس سمو الأمير على يد السالمية، ويسعى اليوم إلى التقدم خطوة في مركزه، ولكن لن يكون طريقه سهلا إذا لم يحسن تصحيح أخطائه الدفاعية، أما خيطان فيأتي في المركز قبل الأخير بعدما خسر 9 مباريات وتلقت شباكه 27 هدفا.

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