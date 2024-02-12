Tuesday, 13 February 2024 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((يد)) الكويت تقسو على العربي

2/12/2024 11:25:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز الكويت على العربي بنتيجة 34-20 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام لكرة اليد، ودشن حامل اللقب مشواره بنقطتين فيما بقي رصيد العربي خاليا، انتهت مواجهة القرين مع برقان التي جمعتهما مساء أول من أمس بالتعادل 29 -29، وربح الفريقان أول نقطتين بمشوارهما في البطولة.
أدار المواجهة الحكمان ثامر أشكناني وعبدالله الحداد. وقد اعتمد المدير الفني للقرين الصربي زيكيا على كل من سلمان السماك، ومحمد السعيد، وفرج سالم في الخط الأمامي والمحترفين نيكولاي الصربي وأوليفر إلى جانب الخط الخلفي عبدالله المطوع ومحمد العربيد، وفيصل الحوطي، وهادي أشكناني ومحمد الجدي وحارس المرمى فهد العميري والذي تألق في التصدي لـ 18 فرصة محققة من المنافس. من جانبه، أشاد المدرب الوطني سعد سالم بأداء اللاعبين، مؤكدا أن الفريق قيد البناء، ويسعى الجهازان الإداري والفني إلى بناء فريق قوي للمستقبل.
في المقابل، اعتمد سعيد حجازي مدرب برقان على عيسى أحمد، والمحترف البرتغالي سيميدو والمحترف المصري مصطفى، ويوسف ضايف كقوة ضاربة والذي نجح في خلق عدة فرص، وحارس المرمى سليمان كمال وحسين كرم. وفي هذا الإطار، أكد حجازي أن المباريات الافتتاحية دائما ما تكون صعبة خاصة أن التوقف أثر على جميع الفرق بالإضافة إلى أن برقان يعاني من عدم الاستقرار في التشكيل نظرا لعملية الإحلال والتجديد بين اللاعبين في سوق الانتقالات المحلية.
ومن زاوية أخرى أعلن الاتحاد الآسيوي موعد انطلاق بطولة آسيا للشباب مواليد 2006 والتي ستقام في العاصمة الإيرانية طهران 3 مارس المقبل.
من جانب آخر، ستقام المباراة النهائية الفاصلة بين القرين وكاظمة تحت 19 عاما في الـ 6.00 من مساء غد على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية.

MENAFN12022024000130011022ID1107843920

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث