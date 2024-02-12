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((سلة)) كاظمة لتجاوز الشمال القطري

2/12/2024 11:25:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة نظيره الشمال القطري في الـ 8 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، في ختام مواجهات المرحلة الـ 6 الأخيرة للمجموعة الثانية للدوري الآسيوي «السوبرليغ» لغرب آسيا عن منطقة الخليج.
وفي مواجهة ثانية، يحل شباب الأهلي دبي الإماراتي ثاني الترتيب بـ 8 نقاط، ضيفا على المنامة البحريني متصدر المجموعة بـ 10 نقاط. ويسعى كاظمة ثالث الترتيب بـ 7 نقاط، إلى مواصلة انتصاراته بالمجموعة بعد تغلبه على الأهلي دبي 91-83 في المواجهة التي جمعتهما 6 فبراير الجاري. ويضم «البرتقالي» العديد من العناصر المتميزة من بينهم القائد أحمد البلوشي، وعبدالعزيز الحميدي، ويوسف بورحمة، وعبدالرحمن جمعة، والمحترف الأميركي كلينت شابمان، والتي متى ما أحسن المدرب السلوفيني بويان لازيتش إدارتها فإن الفوز سيكون حليفه، خاصة أن الشمال القطري يلعب اليوم من دون دافع، ومباراته بمنزلة «تأدية واجب» فقط، حيث يتذيل قائمة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، وليس له أمل في التأهل إلى الأدوار الحاسمة للبطولة.
وبحسب نظام البطولة، فإن متصدري المجموعتين الأولى والثانية يتأهلان مباشرة إلى الدور قبل النهائي عن منطقة الخليج، فيما يلعب الثاني والثالث في المجموعة الثانية مع الثاني والثالث في المجموعة الأولى، على أن يتأهل الفائزان للدور قبل النهائي.

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