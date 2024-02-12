((التطبيقي)) خارج دوري بنك وربة

MENAFN - Al-Anbaa) أطاحت ركلات الترجيح بفريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي خارج منافسات دوري بنك وربة للتعليم العالي لكرة القدم العشبي الذي ينظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بعد الهزيمة من كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 2-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 خلال المواجهة التي جمعتهما على ستاد المدينة الرياضية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الشويخ.

كما نجح فريق جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في العبور من نفق كلية الكويت التقنية بحصد بطاقة التأهل بركلات الترجيح أيضا 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وتنتظر كلية الكويت للعلوم الفائز من مواجهة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وكلية علي الصباح العسكرية، بينما يتقابل جامعة الخليج مع الفائز من الجامعة الأميركية في الكويت وجامعة الكويت خلال الدور قبل النهائي.

وفي منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم للمرحلة الثانوية بنين، فاز منتخب منطقة الفروانية على منطقة الجهراء 2-0، كما سقط منتخب منطقة الأحمدي في فخ الهزيمة أمام منطقة حولي.