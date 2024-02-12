((أزرق الصالات)) يهزم المجر ودياً

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
تغلب منتخبنا الوطني لكرة الصالات على نظيره المجري 3-2 وذلك في مباراة دولية ودية ثانية أقيمت على صالة نادي الكويت ضمن استعدادات «أزرق الصالات» لخوض نهائيات كأس آسيا المقررة في تايلند خلال الفترة من 17 حتى 28 أبريل.
وجاءت ثلاثية منتخبنا عن طريق عبدالرحمن الطويل وصالح الفاضل وبدر المنصور.
وقدم منتخبنا المصنف 44 عالميا، مباراة قوية أمام منافس مصنف 29 عالميا، حيث حرص مدربنا الإيراني محمد ناظم الشريعة، على الدفع بكامل عناصره مع منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب للوقوف على مستوياتهم.
وبذلك، يكون منتخبنا قد اختتم فترة التوقف بخوض 4 مباريات تجريبية، بعدما التقى طاجيكستان مرتين الأسبوع الماضي، حيث تعادلا 3-3 في الأولى وفاز 4-2 في الثانية، قبل أن يخسر من المجر 1-2 الجمعة الماضي.
وسيعود «أزرق الصالات» للتجمع من جديد مطلع الشهر المقبل استعدادا للمشاركة في كأس آسيا والتي سيتخللها إقامة معسكر تدريبي خارجي في تايلند أيضا حسب توجه الجهازين الإداري والفني للمنتخب.
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