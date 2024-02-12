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((أزرق الصالات)) يهزم المجر ودياً

2/12/2024 11:25:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
تغلب منتخبنا الوطني لكرة الصالات على نظيره المجري 3-2 وذلك في مباراة دولية ودية ثانية أقيمت على صالة نادي الكويت ضمن استعدادات «أزرق الصالات» لخوض نهائيات كأس آسيا المقررة في تايلند خلال الفترة من 17 حتى 28 أبريل.
وجاءت ثلاثية منتخبنا عن طريق عبدالرحمن الطويل وصالح الفاضل وبدر المنصور.
وقدم منتخبنا المصنف 44 عالميا، مباراة قوية أمام منافس مصنف 29 عالميا، حيث حرص مدربنا الإيراني محمد ناظم الشريعة، على الدفع بكامل عناصره مع منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب للوقوف على مستوياتهم.
وبذلك، يكون منتخبنا قد اختتم فترة التوقف بخوض 4 مباريات تجريبية، بعدما التقى طاجيكستان مرتين الأسبوع الماضي، حيث تعادلا 3-3 في الأولى وفاز 4-2 في الثانية، قبل أن يخسر من المجر 1-2 الجمعة الماضي.
وسيعود «أزرق الصالات» للتجمع من جديد مطلع الشهر المقبل استعدادا للمشاركة في كأس آسيا والتي سيتخللها إقامة معسكر تدريبي خارجي في تايلند أيضا حسب توجه الجهازين الإداري والفني للمنتخب.

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