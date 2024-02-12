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هذا الوطن العزيز

2/12/2024 11:25:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خـــالي البــال هو الـذي لا يشغله شاغل، الخالي الذهن، المطمئن القلب والمرتاح، ومن منا خالي البال؟ ولكنا نسلم أمرنا لله تعالى ونرضى بنصيبنا من هذه الدنيا ونجعل القناعة شعارا ودثارا لنا، وما أجمل قول الشاعر:
دع المقادير تجري في أعنتها
ولا تبيتن إلا خالي البال
ما بين غمضة عين وانتبهاتها
يغير الله من حال إلى حال
نعلم تمام العلم أن ليس أحد في هذه الدنيا لا يحمل هما في قلبه إلا القليل، فالدنيا لا تترك أديما إلا ومزقته ولا سليما إلا أسقمته، وكم وكم نتمنى ألا نحمل هما وأن ننام براحة بال، ولكن للأسف فالظروف المحيطة بنا تجعلنا نفكر ونهتم بكل ما حولنا من حروب ومحن وويلات وكوارث أزهقت الأنفس وأكلت النسل والحرث ودمرت الأخضر واليابس.
كل ذلك نراه بالعين المجردة امامنا، فنتحسر ونتألم، وندعو الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن العزيز من كل شر، وان يتم علينا نعمة الأمن والأمان، وان تنتهي هذه الكوارث وتذهب إلى حيث لا رجعة، وان يعم السلام أرجاء الدنيا، فنحن دار أمن وسلام ونتمنى السلام للجميع، كان المناذرة ملوكا حكموا العراق قبل الإسلام عاصمتهم الحيرة، وكان لهم نفوذ كبير على العرب بدأ ملكهم بعمرو بن عدي عام 268 ونـهاية بآخر ملوكهم النعمان بن المنذر عام 610، سادوا ثم بادوا فقال الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميمي:
نام الخلي وما أحس رقادي
والهم محتضر لدي وسادي
من غير ما سقم ولكن شفني
هم أراه قد أصاب فؤادي
ماذا أؤمل بعد آل محرق
تركوا منازلهم وبعد إياد
أهل الخورنق والسدير وبارق
والقصر ذي الشرفات من سنداد
جرت الرياح على مكان ديارهم
فكأنما كانوا على ميعاد
فإذا النعيم وكل ما يلهى به
يوما يصير إلى بلى ونفاد
ولا تدوم نعمة إلا بحمد وشكر للواهب الكريم، كفانا الله وإياكم شر الهموم وأتم علينا نعمته، ودمتم سالمين.

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